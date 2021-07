Suisse 1 – 1 Espagne

Mikel Oyarzabal était le héros espagnol des tirs au but, alors que son tir au but gagnant a finalement éliminé le courageux Suisse à 10 joueurs à Saint-Pétersbourg et a envoyé son équipe en demi-finale de l’Euro 2020, où ils affronteront la Belgique ou l’Italie mardi prochain.

La Suisse avait battu la France, favorite du tournoi, lors d’une fusillade au dernier tour, mais il y a eu de nombreux ratés car ils ont été annulés 3-1 sur des tirs au but cette fois, après avoir tenu l’Espagne à un match nul 1-1 en prolongation, à la suite du dur de Remo Freuler carton rouge sur 77 minutes.

Tir au pénalty Tireur de pénalité Équipe Résultat Sergio Busquets Espagne Manqué Mario Gavranovic la Suisse Noté Dani Olmo Espagne Noté Fabien Schar la Suisse Enregistré Rodri Espagne Enregistré Manuel Akanji la Suisse Enregistré Gérard Moreno Espagne Noté Ruben Vargas la Suisse Manqué Mikel Oyarzabal Espagne Noté

L’Espagne avait bien démarré le match lorsqu’une grosse déviation de Denis Zakaria a pris le tir de Jordi Alba devant Yann Sommer mais, malgré la perte de l’homme clé Breel Embolo au début, la Suisse a riposté et a capitalisé sur un autre hurleur défensif du côté de Luis Enrique quand Xherdan Shaqiri nivelé.

L’expulsion de Freuler a fait pencher la balance en faveur de l’Espagne, mais malgré le fait de parsemer le but de Sommer en prolongation, ils n’ont pas pu trouver de vainqueur.

Lorsque Sergio Busquets a frappé le premier penalty de l’Espagne contre le poteau lors de la fusillade, il semblait que la Suisse pourrait réaliser un autre gros bouleversement, mais alors que Rodri n’a pas non plus réussi à se convertir pour l’Espagne plus tard, les erreurs de Fabian Schar, Manuel Akanji et Ruben Vargas ont permis à Oyarzabal de réserver. place de son équipe dans la première demi-finale à Wembley.

Notes des joueurs Espagne: Simon (7), Azpilicueta (6), Laporte (6), P Torres (6), Alba (7), Koke (6), Busquets (6), Pedri (7), F Torres (7), Sarabia (6 ), Morata (6). Abonnés : Olmo (6), Moreno (5), Llorente (6), Oyarzabal (7), Thiago, (N/A), Rodri (N/A), La Suisse: Sommer (9), Widmer (6), Elvedi (7), Akanji (7), Rodriguez (7), Zuber (6), Zakaria (6), Freuler (7), Shaqiri (8), Embolo (N/A ), Séferovic (6). Abonnés : Vargas (6), Schar (N/A), Sow (6), Gavranovic (6), Fassnacht (6), Mbabu (N/A) Homme du match: Yann Sommer (Suisse)

Comment l’Espagne a fait les demi-finales…

L’Espagne avait marqué 10 buts lors de ses deux précédents matches de l’Euro 2020 et a trouvé le chemin des filets en moins de 10 minutes vendredi soir, alors que l’objectif de la Suisse d’enregistrer un deuxième choc consécutif, après avoir éliminé la France lors des huitièmes de finale, s’est envolé vers le pire départ possible.

Nouvelles de l’équipe L’Espagne a effectué deux changements par rapport à sa victoire en huitièmes de finale contre la Croatie, Pau Torres remplaçant Eric Garcia à l’arrière central et Jordi Alba devant Jose Gaya à l’arrière gauche.

La Suisse a été contrainte à un changement après sa victoire sur la France, Denis Zakaria prenant la place du capitaine suspendu Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri obtenant le brassard.

Un mauvais corner espagnol a raté tout le monde dans la surface mais est sorti vers Alba et la frappe du défenseur a été déviée par Zakaria, ne laissant aucune chance à Sommer.

Image:

Jordi Alba célèbre après avoir donné l’avantage à l’Espagne contre la Suisse



Ce fut une tournure cruelle pour Zakaria, qui était dans l’équipe en remplacement du capitaine suisse suspendu Granit Xhaka, et le 10e but contre son camp du tournoi – plus que ce qui avait été vu lors des 15 éditions précédentes de l’Euro combinés.

La tâche de la Suisse est devenue encore plus difficile à la 22e minute lorsque Embolo a été contraint à l’écart en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, forçant le patron Vladimir Petkovic à repenser encore une fois, alors que l’Espagne a pris la possession et Cesar Azpilicueta a tiré une tête franche ferme directement sur Sommer alors qu’il aurait dû faire mieux.

Image:

L’Espagnol Alvaro Morata est défié par Manuel Akanji



Akanji et Nico Elvedi sont sortis des corners plus tard dans la mi-temps, mais l’Espagne était à nouveau rapidement sortie des blocs dans la seconde, avec le remplaçant à la mi-temps Dani Olmo tirant sur Sommer – bien qu’un drapeau de hors-jeu sur Alvaro Morata l’ait peut-être refusé de toute façon.

Les coups de pied arrêtés semblaient être le meilleur espoir de la Suisse de revenir dans le match, Shaqiri tentant un tir audacieux d’un coin, avant que Zakaria ne se dirige de peu à côté d’un autre.

Leur meilleur moment en jeu ouvert est survenu à la 65e minute lorsque Steven Zuber a tiré sur Unai Simon après un bon travail du sous-marin Vargas, mais les chances étaient clairement limitées – jusqu’à ce que l’Espagne leur fasse un cadeau absolu.

Image:

Xherdan Shaqiri a égalisé pour la Suisse après une confusion entre les défenseurs espagnols Aymeric Laporte et Pau Torres



Aymeric Laporte a eu le temps et l’espace pour faire face à une passe ébréchée aux abords de sa surface de réparation, mais sa mauvaise touche a rebondi sur Pau Torres et le ballon en vrac est tombé sur Freuler dans la surface, qui avait la simple tâche de placer Shaqiri au carré. dans son troisième du tournoi.

La paire de défenseurs centraux espagnols s’est presque graciée peu de temps après, mais n’a pas pu convertir un coup franc dans la surface suisse. Cependant, leurs adversaires sont alors réduits à 10 hommes.

Image:

Le Suisse Remo Freuler a été expulsé pour ce défi contre l’Espagnol Gerard Moreno



Le tacle glissé de Freuler sur Moreno était rapide et ses pieds légèrement décollés du sol et, même s’il serait probablement resté impuni dans le passé, l’arbitre Michael Oliver n’a pas tardé à brandir son carton rouge et VAR est resté fidèle à sa décision.

Une Espagne terne n’a pas pu faire valoir cet avantage pendant le temps réglementaire, avec un tir cadré de Moreno apprivoisé, leur seul véritable effort notable lors des phases finales des 90 minutes – et l’attaquant était coupable d’un mauvais raté de l’intérieur des six- yard box quand il a rencontré le centre d’Alba au début des prolongations.

Alors que la Suisse à 10 était fatiguée, l’Espagne a finalement intensifié son intensité offensive, avec le tir d’Alba renversé, l’effort d’Olmo dévié large, Sommer sauvant à bout portant de Moreno et Oyarzabal deux fois refusé dans la première moitié des prolongations.

L’Espagne a continué à faire pleuvoir des tirs sur le but de Sommer après la pause, mais la Suisse a tenu bon, Ricardo Rodriguez a réussi un contre brillant lorsque Marcos Llorente a semblé certain de marquer, pour forcer l’égalité aux tirs au but.

Lors de la fusillade, l’Espagne a continué de lutter pour trouver le filet, Busquets ratant son sixième penalty consécutif avec son premier but contre le poteau, mais trois ratés du Suisse l’ont gracié, lui et son coéquipier Rodri, alors que l’équipe de Luis Enrique a finalement pris fin. le tournoi de leur adversaire à retenir.

Ce que les gérants ont dit…

patron de l’Espagne Luis Enrique: « Ce fut la séance de tirs au but la plus tranquille que j’aie jamais vue parce que nous avions fait tous nos devoirs, tous nos entraînements et il n’y avait plus rien à faire pour le staff et moi. »

« Nous sommes si fiers. Il serait ridicule de penser que nous, ou l’un des demi-finalistes, nous contenterions d’aller aussi loin maintenant – nous voulons tous aller en finale et gagner. »

« Nous avons affronté la Suisse en connaissant leur niveau et leur capacité. Les adversaires ne nous ont pas poussés aussi haut qu’ils auraient pu. Le match est entré dans une phase dangereuse à 1-0, et ils construisaient de bonnes pauses. Mais à partir du carton rouge, le le jeu a complètement changé – nous avons dominé, étions dangereux et avons créé des occasions.

« J’ai dit dès le départ que nous étions l’une des sept ou huit équipes qui, sans exagération, pourraient remporter ce trophée – maintenant nous sommes l’une des quatre. »

patron de la Suisse Vladimir Petkovic: « Je suis une personne positive. Nous devons rentrer à la maison en prenant les points positifs.

« J’ai des sentiments mitigés. J’ai de la fierté – nous pouvons tous être si fiers. Nous partons d’ici la tête haute. D’un autre côté, nous étions si près de la demi-finale, et cela n’arrive pas souvent. Je avoir des sentiments plus positifs que négatifs.

« Mes joueurs étaient les héros de la soirée. Nous aurions mérité d’aller en demi-finale. »

Opta stats – Retour au penalty pour la Suisse…

L’Espagne est passée d’un match de championnat d’Europe à une séance de tirs au but pour la quatrième fois (également 1984 contre Danemark, 2008 contre Italie, 2012 contre Portugal), plus que toute autre nation dans l’histoire de la compétition.

Les trois matches à élimination directe de la Suisse aux Championnats d’Europe se sont soldés par des tirs au but (également contre la Pologne en 2016 et la France cette année).

Le Suisse Denis Zakaria a été crédité de ce qui était le 10e but contre son camp à être marqué à l’Euro 2020 – plus que les 15 éditions précédentes de la finale du Championnat d’Europe combinées (neuf). L’Espagne elle-même a bénéficié de trois de ces 10 buts contre son camp (également Martin Dúbravka et Juraj Kucka contre la Slovaquie).

Le Suisse Remo Freuler a reçu le sixième carton rouge décerné à l’Euro 2020, soit deux fois plus que lors du précédent tournoi en 2016 (trois). En effet, seuls 2000 (10) et 1996 (7) en ont jamais vu plus lors d’une même édition du Championnat d’Europe.

Le gardien suisse Yann Sommer a réalisé 10 arrêts contre l’Espagne, le plus par un gardien de but lors d’un match à élimination directe sans perdre ce match depuis qu’Ivo Viktor a réalisé 15 arrêts pour la Tchécoslovaquie lors de la finale de 1976 contre l’Allemagne, que les Tchèques ont remportée aux tirs au but.

Et après?

L’Espagne affrontera le vainqueur de la Belgique contre l’Italie en demi-finale de l’Euro 2020 à Wembley le mardi 6 juillet.