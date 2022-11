Suisse 1 – 0 Cameroun

Breel Embolo, originaire du Cameroun, a marqué le seul but d’un match prudent pour permettre à la Suisse de débuter sa campagne dans le Groupe G.

Embolo, qui est né à Yaoundé, la capitale du Cameroun, mais a grandi à Bâle, représente la Suisse à sa deuxième Coupe du monde après avoir reçu la citoyenneté en 2014.

L’attaquant a complété un mouvement fluide à la 48e minute, balayant à la maison une coupe basse de Xherdan Shaqiri, mais a opté pour une célébration en sourdine compte tenu de son lien avec la nation africaine.

L’ancien attaquant de Liverpool Shaqiri a été directement impliqué dans exactement la moitié des 24 buts de la Suisse lors de ses quatre dernières apparitions dans des tournois majeurs.

Image:

Le Suisse Breel Embolo (à gauche) est défié par le Camerounais Jean-Charles Castelletto (au centre)





Bien qu’il ait plongé son équipe dans la défaite, l’entraîneur-chef du Cameroun Rigobert Song a réservé un mot d’éloge au vainqueur du match Embolo, déclarant aux journalistes du stade Al Janoub : “c’est mon petit frère”.

“On se parle souvent au téléphone et je voulais le féliciter”, a-t-il poursuivi. “Ce n’est pas parce que nous sommes dans des équipes différentes que nous ne sommes pas toujours frères.”

Notes des joueurs Suisse: Sommer (7), Widmer (6), Akanji (5), Elvedi (6), Rodriguez (6), Freuler (7), Xhaka (7), Shaqiri (7), Sow (6), Vargas (7), Embolo (8). Sous-titres : Frei (7), Okafor (6), Seferovic (6), Reider (n/a), Comert (n/a). Cameroun: Onana (7), Tolo (7), Koulou (7), Castelletto (7), Fai (7), Hongla (6), Gouet (6), Anguissa (7), Ekambi (8), Mbeumo (8), Choupo-Moting (7). Sous-titres : Ondua (6), Aboubakar (5), Koudou (6), Ngamaleu (6). Joueur du match : Emboloe de Breel

Comment les Suisses ont dépassé le Cameroun

Le but suisse est arrivé après que le Cameroun, sans victoire en Coupe du monde depuis 20 ans, ait dominé une première mi-temps divertissante, ratant plusieurs occasions de prendre l’initiative.

Les Lions Indomptables avaient éliminé l’Algérie lors d’un barrage pour se qualifier pour le tournoi, et ont porté une grande partie de cet élan dans leur premier match du Groupe G, utilisant le rythme et la puissance pour déjouer leurs adversaires européens.

Bryan Mbeumo a testé le gardien Yann Sommer à la 10e minute, avant que Karl Toko Ekambi n’envoie son rebond au-dessus de la barre, tandis que l’attaquant en forme Eric Maxim Choupo-Moting était également un danger alors que le Cameroun gagnait du terrain avec des contre-attaques rapides.

Image:

Le Suisse Manuel Akanji devance les défenseurs camerounais pour diriger le ballon vers le but





L’entraîneur-chef Murat Yakin – qui prétendait superviser la “meilleure équipe nationale suisse à avoir jamais existé” avant le tournoi – aura été soulagé lorsque le talisman Shaqiri est arrivé à la ligne de touche et a ramené le ballon sur un Embolo non marqué trois minutes après le deuxième. période.

L’attaquant monégasque a ensuite levé la main dans ce qui semblait être un geste d’excuse après avoir marqué – il a d’ailleurs trouvé le filet lors de chacune de ses trois dernières apparitions en compétition.

Un mouvement presque identique juste après l’heure de jeu menaçait de conclure le match, mais le tir de Ruben Vargas était repoussé par le gardien Andre Onana, alors que la Suisse commençait tardivement à donner un aperçu de la menace et de l’urgence que son entraîneur avait précédemment promises.

Parlant de la contribution d’Embolo, Yakin a déclaré : “Nous connaissons son histoire. Je lui ai dit avant le match ‘Breel, amitié jusqu’au début, alors ce sont tes adversaires’.

“Le football écrit de telles histoires mais il a rempli sa mission. Je suis très content de sa performance.”

Que signifie le résultat ?

La série de défaites du Cameroun en finale de la Coupe du monde s’est étendue à huit matchs, remontant à 2002, mais ils ont la chance d’améliorer ce record face à la Serbie le 28 novembre ; coup d’envoi 10h. La Suisse affrontera ensuite le Brésil le même jour; coup d’envoi 16h.

Analyse : l’expérience porte Swiss sur la ligne

Image:

Breel Embolo a affiché une célébration en sourdine après avoir marqué





Lewis Jones de Sky Sports :

“C’est une sagesse coûteuse qui s’achète par l’expérience. Et l’expérience compte tellement dans des tournois comme celui-ci. Les Suisses sont comme un vieux hibou sage. Et dans le thème de la célèbre comptine, ils parlent peu mais assimilent et possèdent beaucoup de connaissances. Vous pouvez voir cette expérience imprimée partout dans leur performance cool et calme sur le Cameroun.

“L’âge moyen du onze de départ de la Suisse pour sa victoire sur le Cameroun était de 28 ans et 238 jours. Il n’y a pas eu de panique même malgré le démarrage rapide du Cameroun et ils ont lentement pris le contrôle du jeu lorsque le Cameroun a manqué de souffle et d’idées.

“Ils ont donné peu de choses et ont toujours su qu’un moment ou deux se présenteraient lorsqu’ils libéreraient leurs joueurs créatifs dans l’espace. Granit Xhaka a incarné une grande partie de cet argument, jouant avec une telle assurance et qualité au cœur du milieu de terrain. Des tests plus importants que celui-ci sont à l’horizon, mais éliminer cette équipe suisse de ce tournoi sera un défi. Méfiez-vous du vieux hibou sage.”

Opta – Les équipes africaines n’ont pas encore marqué au Qatar