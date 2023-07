Suisse 0-0 Nouvelle-Zélande (30 juil. 2023) Analyse du match

La Suisse célèbre après un match nul contre la Nouvelle-Zélande qui la place en tête du groupe A et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine. Joe Allison – FIFA/FIFA via Getty Images

La Nouvelle-Zélande a été expulsée de la Coupe du monde féminine à la différence de buts après avoir été tenue en échec 0-0 contre la Suisse dimanche.

La défaite 6-0 des Philippines contre les Philippines lors de l’autre match du Groupe A à Auckland les place à égalité de quatre points avec la Nouvelle-Zélande, mais deuxième pour la différence de buts. La Suisse s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en tant que vainqueur de groupe avec cinq points.

En conséquence, la Nouvelle-Zélande, qui a surpris la Norvège lors de son match d’ouverture avant de s’incliner contre les Philippines lors de son deuxième match, est devenue la première hôtesse de la Coupe du monde féminine à sortir en phase de groupes.

Poussée par une foule presque pleine de 25 947 personnes au stade couvert de Dunedin, la Nouvelle-Zélande n’a manqué de rien dans l’effort mais n’a pas pu trouver le but dont elle avait besoin pour progresser.

« Je ne peux rien demander de plus aux joueurs. Il y a beaucoup de larmes là-bas, mais ils devraient être si fiers », a déclaré le co-capitaine néo-zélandais Ali Riley. « Nous nous sommes battus très dur. … Il y a une telle déception mais je veux que tout le monde soit fier de ce que nous avons accompli.

« Je pense vraiment que nous avons inspiré le pays. J’espère que les petites filles de Nouvelle-Zélande et du monde vont maintenant commencer à faire du sport et sentir qu’elles peuvent réaliser tout ce qu’elles veulent et rêver plus grand.

« J’espère juste que cela ouvrira tant de portes et d’opportunités pour les jeunes filles. Nous voulions inspirer, nous voulions honorer les Fougères qui nous ont précédées, et cette équipe l’a fait. Je suis si fière d’elles. »

La Suisse a commencé le match sur le pied avant et la milieu de terrain Ramona Bachmann a dépassé plusieurs défenseurs avant que son tir ne soit bloqué, mais ils n’ont pas été en mesure de maintenir l’élan alors que la Nouvelle-Zélande a progressivement accéléré le rythme.

Jacqui Hand et Olivia Chance ont toutes deux frappé le poteau tandis que le tir de Katie Bowen a été bloqué alors que la Nouvelle-Zélande poussait pour un premier match et semblait plus susceptible de marquer.

La Suisse semblait plus à l’aise après la pause, avec Seraina Piubel coupant un tir du pied gauche à côté de la marque avant d’être déclarée hors-jeu, tandis que la Nouvelle-Zélande se débattait dans le dernier tiers.

La frappe de Malia Steinmetz depuis le bord de la surface de réparation a été sauvée alors que la Nouvelle-Zélande devenait de plus en plus effrénée dans ses efforts – la gardienne Victoria Esson a également dirigé un tir large dans les dernières minutes – mais la Suisse a tenu bon et a vu le match nul.

« Je sais [it’s] super émotif maintenant parce que tout le monde est déçu du résultat mais cette équipe peut être si fière », a déclaré l’entraîneur néo-zélandais Jitka Klimkova. « Il y a tellement de points positifs que nous retirons de toute cette expérience.

« Notre public a montré à quel point il se souciait d’eux. … Je sens que la nation est derrière nous et j’en suis vraiment reconnaissant car ils font partie de ce voyage et font partie de nous. »

La Suisse et la Norvège affronteront soit l’Espagne, soit le Japon, qui affrontera lundi le match décisif du Groupe C, pour une place en quart de finale.