CHER ABBY: Je sors avec « Paul » depuis plusieurs années. Il habite à environ une heure de chez nous et nous nous voyons quelques week-ends par mois. Je sais qu’il m’aime.

Il y a quelques mois, son chien est décédé subitement d’un cancer. C’était traumatisant parce que « Bruiser » était son meilleur ami.

Paul est différent depuis la mort de Bruiser. Il n’a aucun intérêt pour quoi que ce soit de physique.

Pour moi, le toucher est important, pas seulement le sexe. Il y a une intimité partagée dans le fait de tenir la main de quelqu’un ou de l’embrasser. J’ai l’impression d’être une plante qui se flétrit sans soleil.

Je sais que Paul a du mal, mais je ne sais pas comment l’aider à s’en sortir. Nous en avons parlé une fois, mais à part reconnaître qu’il se débat, il n’a rien fait de plus.

Je ne veux pas forcer les choses, mais le temps est précieux. Je sais ce que c’est que de lutter contre la dépression et j’en reconnais les signes, mais il ne recevra pas d’aide.

Comment puis-je le soutenir et surmonter mon égoïsme ?

— DANS LE NOIR À NEW YORK

CHER DANS LE NOIR: Dites à Paul que vous savez qu’il souffre car, depuis la mort de Bruiser, son comportement a changé.

Expliquez-lui qu’il est peut-être déprimé – et pour cause – et que cela pourrait l’aider à contacter son vétérinaire et lui demander s’il existe des groupes de soutien en cas de deuil pour les propriétaires d’animaux qui ont perdu un membre de leur famille à quatre pattes. Son vétérinaire pourra peut-être en suggérer un ou plusieurs.

Cependant, si cela ne plaît pas à Paul, il devrait envisager d’en parler à son médecin car il présente des signes classiques de dépression. Après, la balle est dans son camp.

CHER ABBY: Je suis l’un des neuf frères et sœurs qui s’entendent toujours bien.

Un frère ou une sœur appartient à un ordre religieux. Au moins un (c’est sûr) n’est pas chrétien. L’un est un chrétien né de nouveau. L’un de nous est gay et marié. Nous ne sommes pas tous de la même conviction politique. Pourtant, après toutes ces années, nous avons réussi à nous entendre et à continuer à nous réunir pour nous amuser en famille, que ce soit pour des vacances ou simplement pour un repas.

Nous ne vivons pas tous dans le même État, mais le plus souvent, la plupart d’entre nous y sommes.

Il n’y a pas de secret pour que nous nous aimions toujours et que nous nous aimions toujours. Nous respectons simplement les opinions de chacun et réalisons que même si nous ne sommes pas toujours d’accord, cela ne vaut pas la peine de supprimer de notre vie quelqu’un que nous connaissons « depuis toujours ».

Je ne peux pas imaginer perdre ne serait-ce qu’un frère ou une sœur à cause d’un désaccord stupide. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas eu de disputes, car nous avons certainement eu notre part, mais nous prenons simplement la grande route et acceptons de ne pas être d’accord.

J’aime mes frères et sœurs de tout mon cœur. Je voulais juste partager une note édifiante avec vous.

— AUCUN PROBLÈME ICI

CHER AUCUN PROBLEME: La plupart du courrier que je reçois concerne des relations qui se sont rompues en raison d’un manque de respect pour les sentiments de quelqu’un. Merci pour votre lettre franchement rafraîchissante. Si davantage de personnes suivaient l’exemple de votre famille, ce monde serait un endroit plus heureux et moins compliqué où vivre. J’aurais aimé que votre attitude soit contagieuse.

