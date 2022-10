Suis-je autorisé à déposer un bulletin de vote pour quelqu’un d’autre ?

Dans la plupart des États, la réponse est oui, mais il peut y avoir des restrictions.

Par exemple, certains États, comme l’Arizona, n’autorisent que les soignants, les membres de la famille ou les membres du ménage à déposer un bulletin de vote pour quelqu’un d’autre. D’autres États, comme la Californie, autorisent la soumission d’un bulletin de vote par toute personne choisie par l’électeur tant qu’ils ne sont pas payés par bulletin de vote qu’ils collectent.

Quelques États exigent que les agents désignés signent un document confirmant qu’ils ont le pouvoir de remettre le bulletin de vote de quelqu’un. Et quelques États interdisent explicitement de déposer le bulletin de vote de quelqu’un d’autre. D’autres États n’ont pas du tout de lois sur la collecte des bulletins de vote.

Au total, plus de la moitié des États ont des lois qui autorisent explicitement un tiers à renvoyer un bulletin de vote rempli, selon un décompte de la Conférence nationale des législatures des États.

Les lois autorisant la collecte des bulletins de vote sont conçues pour rendre le vote plus pratique et pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas voyager de remettre elles-mêmes un bulletin de vote. Les groupes politiques et les campagnes des deux partis ont organisé des programmes de collecte des bulletins de vote dans le but d’augmenter la participation et d’aider les électeurs plus âgés, confinés à la maison, handicapés ou ruraux à récupérer leurs bulletins de vote.

Cependant, en 2020, lorsque l’utilisation des boîtes de dépôt a augmenté en raison de la pandémie de coronavirus, certains ont critiqué la pratique. L’ancien président Donald Trump et d’autres ont fait valoir que la collecte des bulletins de vote, souvent appelée péjorativement «récolte des bulletins de vote», augmentait le risque que quelqu’un essaie de voter illégalement au nom de quelqu’un d’autre ou le contraigne à voter d’une certaine manière. Des enquêtes après les élections de 2020 ont révélé que les électeurs qui ont voté pour le président Joe Biden étaient beaucoup plus susceptibles de déclarer avoir voté par courrier que les électeurs de Trump.

Les experts en sécurité électorale affirment que la fraude électorale est rare parmi toutes les formes de vote, y compris par courrier et dans les boîtes de dépôt. Ils évoquent une élection au Congrès de 2018 en Caroline du Nord, lorsqu’un agent politique républicain et son personnel ont illégalement recueilli des bulletins de vote et falsifié des signatures, comme l’un des rares cas de fraude électorale liée à la collecte des bulletins de vote. Cette élection a été annulée.

Après les élections de 2020, un film discrédité a affirmé sans preuve qu’un réseau multi-États de « mules » alignées sur les démocrates avait été payé pour collecter et déposer illégalement des bulletins de vote dans cinq États. Mais le film n’a montré aucune preuve que les individus qu’il montrait sur les bandes de surveillance faisaient partie d’un système de vote, et une enquête de l’État a révélé qu’au moins une personne présentée dans le film déposait légalement les bulletins de vote des membres de la famille. Le film a également souligné les données de géolocalisation des téléphones portables, qui, selon les experts, ne sont pas assez précises pour identifier si quelqu’un a utilisé une boîte de dépôt ou s’est simplement déplacé à proximité. Les boîtes de dépôt sont souvent placées intentionnellement dans des espaces publics à fort trafic.

Une enquête de l’Associated Press en mai 2022 a révélé que parmi les États qui ont utilisé des boîtes de dépôt lors de l’élection présidentielle de 2020, aucun n’a signalé de cas de boîtes de dépôt impliquées dans une fraude qui aurait pu affecter les résultats.

Ali Swenson, Associated Press