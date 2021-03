Mais les familles endeuillées de jeunes gens décédés pendant la pandémie sont hantées par la question de savoir si les verrouillages – qui non seulement ferment les magasins et les restaurants, mais obligent les gens à rester à la maison pendant des mois. – a joué un rôle. Ils réclament plus de ressources pour la santé mentale et la prévention du suicide.

Plus de 2,7 millions de personnes sont mortes du coronavirus – et au moins 126000 rien qu’en Grande-Bretagne. Ces chiffres sont un compte tangible du coût de la pandémie. Mais à mesure que de plus en plus de personnes sont vaccinées et que les communautés s’ouvrent, il y a un décompte qui, selon les experts, est plus difficile à suivre: le bilan psychologique de mois d’isolement et de souffrance mondiale, qui pour certains s’est avéré fatal.

