Suicide de Vaishali Thakkar: une amie proche Nishant Singh Malkani révèle qu’elle a pris de l’aide physique pour faire face à la dépression

L’actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Vaishali Thakkar, a choqué tout le monde en se suicidant. La nouvelle de sa mort a laissé tout le monde brisé et brisé. L’ex-petit ami de Vaishali, Rahul Navlani, et sa femme Disha sont actuellement détenus par la police d’Indore. Le frère de Vaishali a déclaré que Rahul avait rendu la vie de sa sœur misérable et avait promis de ne jamais la laisser s’installer dans la vie.

Eh bien, récemment, l’ami proche de Vaishali, Nishant Singh Malkani, s’est exprimé sur un portail médiatique et a déclaré que Rahul ne la laissait pas avancer et qu’elle était déprimée. Il a même révélé que Vaishali avait consulté un psychiatre. Il a même dit qu’il réalise maintenant l’ampleur du problème de Vaishali lorsqu’il entend des choses comme Rahul veut montrer leurs photos intimes à son futur mari.

Nishant a même dit qu’il avait l’habitude de taquiner Vaishali qu’elle avait perdu beaucoup de poids et qu’elle dirait qu’elle le récupérerait avant de se marier. Nishant a même révélé que Rahul n’était pas marié lorsque Vaishali sortait avec lui et qu’il y avait une opposition parentale qui ne les laissait pas se marier. Il a même dit que Rahul et sa femme Disha avaient l’habitude de la faire chanter émotionnellement.

Sur le plan du travail, Vaishali a fait partie de plusieurs émissions de télévision dont Sasural Simar Ka, Manmohini, Vish Ya Amrit : Sitara, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Raksha Bandhan entre autres.