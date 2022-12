Suicide de Tunisha Sharma : Ram Kadam, député du BJP, parle de djihad amoureux ; dit, ‘l’accusé ne sera pas épargné’

La mort de Tunisha Sharma a été un énorme choc pour toute l’industrie de la télévision. L’actrice s’est suicidée en se pendant dans la salle de maquillage de son petit ami et costar Ali Baba: Dastaan-e-Kaabul Sheezan Khan sur les plateaux de Vasai à Mumbai. Maintenant, le député du BJP, Ram Kadam, a qualifié le suicide du jeune homme de 20 ans de djihad amoureux et a déclaré que l’accusé ne serait pas épargné.

“L’affaire sera examinée de manière approfondie et tous les aspects seront examinés, qu’il s’agisse d’un cas de djihad en direct ou quoi que ce soit. L’accusé ne sera pas épargné. La famille de Tunisha obtiendra justice à 100%”, a déclaré le député.

Selon le FIR déposé contre Sheezan par la mère de l’actrice, Tunisha et Sheezan étaient en couple. Ils avaient rompu il y a 15 jours, puis Tunisha est entrée dans une dépression et a été très perturbée. Le 24 décembre, elle a été retrouvée pendue sur les plateaux de l’émission télévisée et on a cru que leur rupture avait conduit à son suicide.

Sheezan a été arrêté et un tribunal de Mumbai l’a envoyé en garde à vue pendant quatre jours. Une affaire en vertu de l’article 306 de l’IPC a été enregistrée contre Sheezan Khan. Aucune note de suicide n’a été trouvée et la police a déclaré qu’elle enquêterait sur la mort de Tunisha sous l’angle du meurtre et du suicide.

L’oncle Pawan de Tunisha a également blâmé Sheezan pour la mort de sa nièce. Il a révélé que la mère de Tunisha avait essayé de parler avec Sheezan il y a 10 à 12 jours après leur rupture. “Oui, Sheezan Khan est responsable du suicide de ma nièce. J’attends la décision du tribunal”, a-t-il déclaré aux médias. Il a également ajouté que Tunisha avait souffert de crises d’angoisse il y a 10 jours.

Il y avait aussi une spéculation que l’actrice était enceinte. Cependant, les rapports d’autopsie ont clairement indiqué qu’elle n’était pas enceinte et qu’elle est décédée des suites d’une suffocation après avoir été suspendue. Aucune marque de blessure n’a été trouvée sur son corps. Sa dépouille mortelle devrait être incinérée le 27 décembre.