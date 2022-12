Suicide de Tunisha Sharma : la mère de Sheezan M Khan supplie les médias de laisser les flics faire leur travail ; révèle qu’elle aimait l’actrice comme son propre enfant

Samedi, nous avons appris la nouvelle choquante que Tunisha Sharma n’était plus. A 20 ans, l’actrice qui incarnait Mariyam dans Ali Baba : Dastaan-E-Kabul s’est pendue à l’éventail de la salle de maquillage de sa co-vedette masculine Sheezan M Khan. Il est apparu que Tunisha Sharma et lui se sont séparés en novembre 2022 et la rupture a provoqué une immense agitation chez l’actrice. La famille de l’actrice a porté plainte pour complicité de suicide. Les rites finaux auront lieu demain à Mira Road. Il semble que ses proches viennent de l’étranger. Sheezan M Khan sera présenté au tribunal de Vasai aujourd’hui.

ABP Live a attrapé la mère de Sheezan M Khan qui a été vue à l’extérieur du poste de police de Vasai. Elle a supplié les médias de laisser les flics mener leur enquête. Elle a dit que la vérité prévaudrait. La mère de Sheezan M Khan a déclaré qu’ils coopéraient pleinement avec les flics. Les médias avaient plus de questions mais elle a dit qu’elle était dans trop d’agitation mentale. Elle a dit que Tunisha Sharma était une fille très aimable. La dame a dit qu’elle se sentait impuissante car Tunisha qui était comme si sa fille n’était plus alors que son fils était derrière les barreaux.

L’affaire est explorée des deux côtés comme un suicide et un meurtre. L’autopsie a exclu les rumeurs selon lesquelles l’actrice était enceinte. Les viscères seront envoyés pour analyse chimique. La cause du décès est la suffocation due à la pendaison. Les flics interrogent tous les membres d’Ali Baba: Dastaan-E-Kabul pour savoir ce qui s’est passé dans les heures entre la dernière story Insta de Tunisha Sharma et sa disparition. Sa famille a allégué que quelque chose de mal aurait pu se produire et l’avoir poussée au-dessus de la falaise.

Les membres des partis politiques ont assuré leur plein soutien à la famille du défunt. Les condoléances affluent de toutes parts.