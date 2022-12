Suicide de Tunisha Sharma : la co-vedette de l’actrice Ali Baba, Sarah Paintal, fait ses adieux douloureux à son “didi” dans une vidéo touchante mettant également en vedette Sheezan Khan [Watch]

Le suicide de Tunisha Sharma a été un énorme choc pour toute l’industrie de la télévision. La jeune femme de 20 ans s’est pendue dans la salle de maquillage de son ex-petit ami et co-vedette d’Ali Baba, Sheezan Khan, le 24 décembre. Elle a été immédiatement transportée d’urgence dans un hôpital voisin où elle a été déclarée morte. Sa co-vedette d’Ali Baba et enfant actrice, Sarah Paintal, a fait un douloureux adieu à son didi dans une vidéo sincère, qui présente également Sheezan.

Sarah, qui est la petite-fille de Gufi Paintal, a partagé une vidéo de compilation de certains de ses moments légers avec Tunisha et Sheezan. En plus d’une série de belles photos, l’interaction mignonne de Sarah avec Tunisha où on les voit s’étreindre et s’embrasser a laissé tout le monde les larmes aux yeux.

L’enfant acteur a également exprimé son choc face à la disparition de Tunisha Didi. Elle a dit que les beaux moments passés avec elle lui manqueront toujours et qu’il lui sera impossible d’oublier son sourire.

“Tu nous manqueras pour toujours et toujours @_tunisha.sharma_didi. Les beaux moments que tu as partagés avec moi parleront toujours de la grande personne que tu étais. Repose en paix au paradis… je t’aime tellement tu vas nous manquer sourire pour toujours”, Sarah a légendé la vidéo.

Selon les rapports, Tunisha a tenté de se suicider avant même de mettre fin à ses jours. Sheezan, qui est actuellement en garde à vue, en avait informé sa famille. Ils ont rompu 15 jours avant qu’elle ne se suicide. Tunisha avait déjà reçu un diagnostic de problèmes d’anxiété et de dépression.

Tunisha, qui a grandi à Chandigarh, a commencé sa carrière d’actrice très tôt. En 2016, elle fait ses débuts au cinéma avec Fitoor, jouant le jeune Firdaus, le rôle joué par Katrina Kaif dans la dernière partie du film. Elle est apparue comme la version plus jeune du personnage de Katrina la même année dans un autre film – le film Karan Johar-Farhan Akhtar, Baar Baar Dekho. Par la suite, elle est apparue dans des feuilletons télévisés et a joué des petits rôles dans des films.