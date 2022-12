Suicide de Tunisha Sharma : la célébrité de Bigg Boss 16, Ankit Gupta, le qualifie de « choquant » ; dit: "J'ai aussi traversé la dépression ..."

actrice de télévision Tunisha Sharma récemment décédé par suicide. L’actrice qui est apparue dans l’émission télévisée Ali Baba: Dastaan-E-Kabul n’avait que 20 ans. Selon nos informations, l’actrice a été retrouvée pendue dans les toilettes du plateau d’un tournage télévisé. Sa mort a envoyé des ondes de choc dans toute l’industrie. Selon les dernières mises à jour, son ex-petit ami présumé Sheezan Khan a été arrêté alors que sa famille a porté plainte contre lui. La police de Waliv a enregistré un cas d’incitation au suicide et actuellement, il a été placé en garde à vue. De nombreuses révélations sont au rendez-vous. De nombreuses célébrités réagissent également à la mort de Tunisha. Ankit Gupta qui a été récemment expulsé de Bigg Boss 16 a également partagé son point de vue.

Dans une vidéo, Ankit Gupta déclare qu’il est très choquant que Tunisha se soit suicidé à l’âge de 20 ans. Il a également parlé de son rendez-vous avec la dépression. Il a mentionné qu’il avait vécu la même chose et il arrive un moment où l’on a envie d’abandonner. Mais une fois ce moment passé, on ne pensera plus à franchir une étape aussi radicale. Ankit Gupta a déclaré qu’il faut penser aux parents et quelles que soient les circonstances, personne ne doit abandonner la vie. Il a également exhorté les gens à prendre soin de leur santé mentale et physique.

Découvrez la vidéo d’Ankit Gupta ci-dessous :

De nombreuses autres célébrités de la télévision comme Arjun Bijlani, Kamya Punjabi et bien d’autres ont également commenté la mort de Tunisha Sharma. Récemment, une vidéo de la mère de Tunisha est également devenue virale dans laquelle elle affirmait que Sheezan avait trompé sa fille. Elle a dit que Sheezan avait promis le mariage à Tunisha. Il était impliqué avec une autre fille mais était avec Tunisha.

Découvrez la vidéo de la mère de Tunisha Sharma ci-dessous :

Selon les rapports, Sheezan a informé la police que la couverture médiatique autour de l’affaire Shraddha Walkar avait forcé leur rupture. Il a également affirmé que Tunisha avait déjà tenté de se suicider, comme le rapporte l’ANI.