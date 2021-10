Suicide de l’actrice de Kannada Soujanya : un père porte plainte contre l’acteur | Nouvelles régionales

Bangalore: L’affaire du suicide de la célèbre actrice Kannada Soujanya a pris une tournure avec le dépôt d’une plainte par son père contre son collègue acteur Vivek et son assistant Mahesh, a annoncé vendredi la police.

La police de Kumbalagodu qui enquête sur l’affaire interroge Vivek, un acteur du petit écran kannada et télougou, et Mahesh. Le père de Soujanya, Prabhu Madappa, dit qu’il soupçonne Vivek de torturer sa fille pour l’épouser.

« Ma fille allait bien », a déclaré Madappa. « Je lui avais donné de l’argent récemment. L’or a disparu. Il doit y avoir une autre raison à sa mort. Mahesh n’a pas attendu que la police vienne et a retiré le corps de ma fille de l’endroit où il a été trouvé. Le portable de Soujanya a disparu. Une fois retrouvé, tout s’éclairera », a ajouté le père désemparé.

La police de Kumbalagodu, quant à elle, a procédé à une reconnaissance de l’appartement en présence des parents de Soujanya. Son corps a déjà été remis aux parents après l’autopsie.

Réagissant aux accusations, l’acteur Vivek a déclaré qu’il attendait le rapport d’autopsie pour répondre aux allégations portées contre lui. « Je ne dirai rien maintenant. Je connais Soujanya depuis plus d’un an. Elle me rencontrait chaque fois qu’elle était bouleversée. C’était une personne innocente », a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Intérieur du Karnataka, Araga Jnanendra, a déclaré qu’il avait chargé la police de mener une enquête sur l’affaire et de prendre les mesures appropriées.

Soujanya a été retrouvé mort jeudi dans un appartement près du village de Doddabele à la périphérie de Bangalore, dans le district voisin de Ramnagar au Karnataka.

Elle avait laissé une note de suicide de quatre pages avant d’avoir prétendument franchi le pas extrême. Dans la note, Soujanya a affirmé que son état mental n’était « pas bon » et qu’elle ne pouvait plus le supporter. La police, cependant, n’a encore rien dit sur la raison exacte du suicide.