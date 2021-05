«  Suhana, Shanaya, Ananya leur prouveront qu’ils ont tort  », dit Maheep Kapoor à propos des acteurs de Bollywood ne peuvent pas être la perception de leurs amis

Maheep Kapoor, la femme de l’acteur senior Sanjay Kapoor, qui a pris de l’importance après ses débuts dans la série Netflix « Fabulous Lives of Bollywood Wives », a récemment parlé des grands débuts de sa fille Shanaya Kapoor à Bollywood, du lien de cette dernière avec ses amis Suhana Khan et Ananya Panday et plus .

Pour l’inverse, plus tôt cette année, Dharma Productions de Karan Johar a annoncé que Shanaya ferait ses débuts dans l’industrie du film hindi avec un film sous leur bannière de production.

Parlant de l’amour que Shanaya a reçu après que son profil Instagram ait été rendu public plus tôt cette année, Maheep Kapoor a déclaré à Peepingmoon.com dans une interview: « On a pensé qu’à cette heure du matin, nous ferions nos débuts. Le soir, vers huit ou neuf heures, elle était déjà à un lakh. Ça devenait fou. Shanaya et moi étions un peu sous le choc. «

Elle a continué: « Je suis tellement reconnaissante pour tous ces gens, ils sont tellement gentils et si gentils. Elle a tellement de courriels de fans, vous savez? Sanjay confond Shanaya avec ces gens aussi. Certains fans avaient écrit « je t’aime, papa », et Sanjay a envoyé un message « je t’aime en retour, Shanaya ». J’ai dit, « mais à quelle Shanaya envoyez-vous un message? » Il était très confus. Il a dit: « Oh, ce n’est pas Shanaya? » J’ai dit « non ». Donc nous ne nous y attendions pas, mais c’est venu, et c’était bouleversant. «

Au cours de sa conversation avec le portail de divertissement, Maheep a également mentionné l’amitié de sa fille Shanaya avec Suhana Khan, qui devrait bientôt entrer dans l’industrie cinématographique, et Ananya Panday, qui a déjà passé deux ans dans l’industrie, s’avérera être une valeur aberrante. dans l’industrie du showbiz où la perception générale est que les relations à Bollywood sont inconstantes.

« Ces filles leur prouveront qu’elles ont tort, elles sont trop serrées », a déclaré Maheep.

Elle a dit à Peepingmoon: « Je veux dire littéralement, nous leur avons donné naissance, et ils ont été collés l’un à l’autre. Ce sont des amis si proches. Ce serait incroyable de les voir tous les trois à l’écran. Je les aime, j’adore la façon dont ils sont les uns avec les autres. Ils se soutiennent mutuellement. «

« Parce qu’ils ont grandi dans l’industrie, ils comprennent beaucoup de choses. C’est leur lien maintenant. Shanaya parle définitivement à Ananya, reçoit des conseils. Suhana, qui est incroyable avec le maquillage. Ils échangent toujours des idées et des pensées. Ils ont une excellente relation, et j’espère qu’elle le restera toujours, car ils sont littéralement ensemble depuis leur naissance », a conclu Maheep.