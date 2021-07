Suhana Khan taquine son look de fête avec un sourire à un million de dollars, pose en robe dos nu noire – Voir la photo | Buzz News

New Delhi : Suhana, la fille de la superstar Shah Rukh Khan, est une fervente utilisatrice des réseaux sociaux. L’étourdissante a pris son compte Instagram et a taquiné son look de fête.

Enfilant une robe dos nu noire, Suhana Khan a affiché son sourire à un million de dollars. Elle a sous-titré son message comme suit : lune rouge basse dans le ciel

Ses amis ont également laissé tomber leurs commentaires sur la publication.

Suhana Khan, la fille chérie de SRK et Gauri Khan s’est dirigée vers l’Université de New York en 2019 où elle étudie le théâtre. Elle a obtenu son diplôme d’Ardingly College en Angleterre.

La spéculation sur son entrée dans le monde du cinéma a toujours existé et maintenant qu’elle étudie le théâtre, il semble que très bientôt la jolie fille fera ses débuts sur grand écran. Cependant, aucune annonce n’a été faite jusqu’à présent.

Elle a joué dans plusieurs pièces de théâtre et aussi dans un court métrage.