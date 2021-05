Suhana Khan souhaite son petit frère AbRam pour son anniversaire et partage une vidéo adorable

La superstar de Bollywood Shah Rukh Khan et le plus jeune fils de Gauri Khan, AbRam, qui bénéficie déjà d’un grand nombre de fans malgré sa présence sur les réseaux sociaux limitée aux photos de vidéos de lui partagées par des membres de sa famille, fête ses huit ans aujourd’hui.

Cependant, chaque fois qu’un membre de la famille partage une photo du petit AbRam, cela devient viral en quelques minutes. Et cette fois, ce n’était pas différent.

Le petit munchkin, qui a attiré l’attention depuis qu’il a été accueilli par le couple B-town en 2003 via la maternité de substitution, est un enfant star très aimé et, lors de sa journée spéciale, les fans des médias sociaux qui adorent le petit Khan ont envoyé à travers leurs souhaits et leurs bénédictions.

Mais c’est un souhait spécial de la sœur aînée Suhana Khan qui prend d’assaut Internet.

Prenant son compte Instagram, Suhana Khan a déversé l’amour sur son petit frère en partageant un adorable clip qui devient maintenant viral sur Internet.

Dans le court clip, Suhana peut être vue en train d’enregistrer la vidéo en mode selfie. Alors qu’elle pose pour la vidéo, la petite AbRam la rejoint également. Ensuite, nous pouvons voir AbRam donner un doux bisou sur les joues de Suhana pendant qu’elle continue d’enregistrer la vidéo.

Dans la vidéo de selfie ensoleillée, le duo frère-sœur semble se détendre pendant qu’ils profitent d’un moment de piscine ensemble.

Parallèlement au court clip, Suhana a écrit « Birthday Boy » et l’a suivi avec un emoji impressionné.

Jetez un œil au clip ici:

Pendant ce temps, mercredi, de nouvelles photos de Suhana Khan en train de se détendre avec ses copines à New York ont ​​fait surface en ligne, laissant les fans émerveillés par la vie incroyable de l’enfant star dans la Big Apple.

Des photos de Suhana se détendant avec ses amis tout en profitant de la saison à bord de la dernière attraction époustouflante de la rivière Hudson: un bateau à remous, ont été partagées à l’origine par ses copines Alana Markel et Priyanka Kedia sur Instagram.

Sur l’image, on voit la bande de filles posant pour un clic en maillot de bain tandis que Suhana se cache derrière l’un de ses amis alors qu’elle sourit à la caméra.

(Emojis de tambour) … et scène « , a écrit Alana dans son post Instagram, et Suhana a laissé tomber des émojis de cœur dans la section commentaires. Priyanka, quant à elle, a posté les clichés sur Instagram Stories sans aucune légende.

Regardez les photos ici:

Suhana Khan a récemment eu 21 ans et a célébré sa journée spéciale avec une fête à domicile avec ses amis.