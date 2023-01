Suhana Khan, Shanaya Kapoor Chill avec Kendall Jenner à Dubaï et Twitter veulent le thé

Shanaya Kapoor et Suhana Khan sont deux jeunes stars émergentes qui jouissent d’une énorme célébrité avant même de faire leurs débuts. Par conséquent, ce n’était pas une surprise pour les fans de voir les meilleures amies les plus proches de la ville de clinquant ensemble lors d’une fête. Cependant, personne ne s’attendait à ce qu’ils soient rejoints par Kendall Jenner. Le duo a assisté à sa fête dans un hôtel de luxe à Palm Jumeirah, Dubaï. Shanaya Kapoor a profité de ses histoires Instagram pour partager un certain nombre de photos et de vidéos de la grande occasion. L’un des clichés la montrait en train de poser avec Kendall Jenner et Suhana Khan avec le paysage urbain et une piscine en arrière-plan. Jetez un oeil à l’image:

Lorsque desi Twitter a vu cette photo, ils n’ont pas pu garder leur calme et le site de micro-blogging a été inondé de réactions. “Est-ce que c’est juste moi ou Shanaya Kapoor a l’air d’appartenir au clan Kardashian ou quelque chose comme ça”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Kendall fait un tour en scooty à Mumbai après cette photo.”

Voici quelques réponses :

Pesa ho toh kia kuch nae ho sakta Babu bhaiya— Lil_Miss_Muffet (@Lil_missmuffet1) 22 janvier 2023

Miss khan a mangé miss jenner up 💋— oochie goochie (@hibernationera) 22 janvier 2023

Une autre photo de son histoire montrait la star montrant ses talons identiques avec Suhana Khan, suivie d’une photo recadrée des deux prenant la pose dans leurs superbes robes. Shanaya a également partagé une publication d’elle-même et quelques courts clips qui la montraient en train d’interagir avec les invités.

En attendant, plus tôt, une vidéo devenue virale est celle de Sanjay Kapoor. Dans la vidéo, on peut le voir parler de la façon dont sa fille a dû traverser des paparazzi indésirables. Considérant cela comme les “luttes” de Shanaya Kapoor, l’acteur dit que les gens pensent que c’est facile, mais c’est le contraire. La vidéo a été téléchargée sur r/BollyBlindsNGossip de Reddit. .

« ‘Mais c’est dur. C’est dur. Les gens pensent que c’est facile. C’est le contraire, c’est dur. Keh diya. Bas keh diya”, a lu un commentaire. Une autre personne a écrit : “Vous voulez être cliqué et vous êtes cliqué !! Assez de votre merde !! Regardez Adi Chopra, nous ne savons même pas à quoi il ressemble maintenant .., regardez leur fils/fille.. Je ne me souviens même pas du sexe de leur bébé..Et vous dites que ce sont tous les gens qui sont après elle.. comme wtf.. ne lui tirez pas ce genre de carte Taimur.

