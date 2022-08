Suhana Khan remercie son frère Aryan Khan de l’avoir coupée de sa photo, SRK dit “pourquoi je n’ai pas…”

Lundi, Aryan Khan est allé sur Instagram et a partagé d’adorables photos avec sa sœur Suhana Khan et son frère AbRam. Ces photos sont devenues virales en un rien de temps sur les réseaux sociaux. Ce qui a attiré l’attention de tout le monde, ce sont les commentaires de Suhana et Shah Rukh Khan à ce sujet.

Aryan a partagé ces photos avec la légende “Hat-trick”. Suhana a commenté le post, “Merci pour la récolte.” Dans un autre commentaire, elle a dit: “Je t’aime.” Shah Rukh Khan a écrit : « Pourquoi je n’ai pas ces photos !!!!!! Donnez-les-moi MAINTENANT !” Plus de 32 000 personnes aiment le commentaire de SRK.

Les fans du monde entier ont laissé de beaux commentaires dès qu’Aryan Khan a publié les images sur Instagram.

Aryan aurait commencé à travailler sur sa série Web. Selon les rapports les plus récents, l’enfant de SRK travaille actuellement sur une série comique avec une intrigue centrée sur l’industrie cinématographique. Selon Peepingmoon.com, Aryan crée une série Web avec une équipe de rédaction interne à Red Chillies Entertainment qui sera une représentation fictive de l’industrie du cinéma hindi. Il devrait ouvrir ses portes en 2023.

La publication a cité sa source disant: «Aryan travaille seul sur cette satire de Tinseltown et servira de showrunner mais ne le dirigera pas nécessairement. C’est une histoire drôle, touchante et captivante qui se déroule dans l’industrie cinématographique de Mumbai, racontée par un jeune acteur prometteur et ses amis. Ayant été un enfant star, Aryan est bien conscient de tous les détails du fonctionnement de l’industrie cinématographique et a écrit un scénario qui jette un regard pas trop sérieux sur les tenants et les aboutissants de la célébrité du cinéma.”

“L’émission est actuellement développée en interne chez RCE sans service de streaming pour le moment”, a ajouté la publication.