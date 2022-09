Suhana Khan, qui est prête à faire ses débuts à Bollywood avec The Archies, devait définitivement travailler ses compétences sur la façon de gérer les médias, en particulier les paparazzi comme Sara Ali Khan, Janhvi Kapoor ou même sa meilleure amie Ananya Panday. Ces enfants vedettes sont devenus les favoris des paparazzi avant même de faire leurs débuts à Bollywood en raison de leur nature amicale. En fait, Sara Ali Khan est la star la plus aimée de toutes. Alors que Suhana Khan, qui est une personne timide, est devenue arrogante parmi les internautes et les paparazzi, car elle les évite et refuse de les reconnaître lorsqu’ils la repèrent ou même essaient de la cliquer dans les aéroports ou ailleurs.

Suhana Khan a été qualifiée d’arrogante en raison de sa nature timide

Un initié révèle que Suhana Khan a reçu des conseils de ses amis ou des biggies de l’industrie qu’elle devrait commencer à être amicale avec les médias en particulier, ” Suhana est une personne très timide. Elle n’est ouverte et bindaas que parmi son peuple sinon elle est introvertie. et aime se garder. Cependant, maintenant qu’elle fait ses débuts à Bollywood, beaucoup s’attendent à ce qu’elle soit trop amicale, ce qui est le contraire de sa nature, on lui a conseillé au moins de reconnaître et de sourire aux paparazzi, surtout quand ils l’appellent et lui demandent poser car il y a de nombreux cas qui ont montré qu’elle a été trollée et qualifiée d’arrogante pour avoir évité les médias”.

Les sources ajoutent en outre “Suhana a suivi les conseils et commencera même à adhérer également et sera prête à être surprise par l’avatar jamais vu de la fille bien-aimée de la superstar”. Suhana Khan est l’une des stars les plus populaires dont les débuts à Bollywood sont attendus avec impatience et les fans ont hâte de voir sa magie à l’écran.