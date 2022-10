Suhana Khan, Rakul Preet Singh, Rajkummar Rao et d’autres assistent à la fête de Bhumi Pednekar

Les stars de Bollywood ont eu une semaine mouvementée avec des célébrations consécutives de Diwali. Hier, une fête de Diwali a été organisée par Bhumi Pednekar. L’actrice, qui a plusieurs sorties de films à venir, a pris le temps de son emploi du temps chargé vendredi soir pour organiser une soirée Diwali pour ses amis célèbres à Mumbai.

Suhana Khan, Patralekhaa, Rajkummar Rao, Rakul Preet Singh, Aaryan Khan et de nombreuses autres célébrités ont assisté à la fête.

Samiksha Pednekar, la sœur de Bhumi, était avec elle et était tout aussi belle dans un lehenga argenté. Les sœurs ont fait signe aux photographes qui attendaient à l’extérieur de l’événement.

En 2015, Bhumi Pednekar a fait ses débuts à Bollywood dans la comédie romantique Dum Laga Ke Haisha, dans laquelle Ayushmann Khurrana a également joué. Son apparition la plus récente était dans la vedette d’Akshay Kumar, Raksha Bandhan. The Lady Killer, avec Arjun Kapoor et Bheed aux côtés de Rajkummar Rao, et Govinda Naam Mera, avec Vicky Kaushal et Kiara Advani, suivront. Aux côtés d’Arjun Kapoor et de Rakul Preet Singh, elle apparaîtra également dans le remake de Meri Patni Ka.

Elle est apparue dans des films tels que Toilet: Ek Prem Katha, dans lequel elle partage la vedette avec Akshay Kumar, Shubh Mangal Saavdhan, et un morceau de Lust Stories de Netflix réalisé par Zoya Akhtar. Entre autres, elle est apparue dans Sonchiriya, Saand Ki Aankh, Bala et Pati Patni Aur Woh.