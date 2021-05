Suhana Khan porte une tenue noire pour son anniversaire avec des amis à New York

La fille de Shah Rukh Khan et de Gauri Khan, Suhana Khan, a célébré son 21e anniversaire avec ses amis à New York. L’enfant star avait déjà partagé son superbe look d’anniversaire qui a attiré les yeux des internautes. Maintenant, nous sommes tombés sur une vidéo intérieure de la fête de Suhana avec ses amis à New York. Pour la fête à domicile, Khan a opté pour un look tout noir et c’était magnifique, en effet.

Dans la vidéo, Suhana et ses amis sont vus en train de faire une vidéo virale en jouant sur ‘Corps (Remix)‘par Tion Wayne et Russ Millions Feat. Darkoo, ArrDee, E1, ZT, Bugzy Malone et autres. Dans la vidéo, Suhana porte une robe noire à taille découpée avec un décolleté en V profond et un ourlet sirène. Elle laissa ses cheveux ouverts et compléta son look avec des boucles d’oreilles pendantes. Même la couleur de ses amis s’est coordonnée avec elle dans des tenues de couleur noire.

Suhana étudie actuellement à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York et l’enfant star aspire à être un acteur tout comme son père.

Plus tôt lors d’une interaction avec Vogue India, Suhana avait parlé de la célébrité de SRK. Elle avait dit: «J’ai réalisé assez tôt que c’était différent pour nous. Mais je n’ai jamais vraiment pensé que mon père était célèbre. Quand j’avais environ cinq ans, il venait me déposer à l’école, et les gens me montraient du doigt et me regardaient. Il n’était pas considéré comme le père de Suhana, ce que je voulais. Cela me déroutait. Il voulait me serrer dans ses bras et je le repousserais dans la voiture. Je détestais l’attention, cela me rendait très gêné. «