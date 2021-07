Suhana Khan partage une photo exhibant une poupée barbie en robe bustier, les photos faisant la fête avec des amis deviennent VIRALES

Shah Rukh Khan et la fille de Gauri Khan, Suhana Khan, ont de nouveau pris d’assaut Internet après que des photos de la diva faisant la fête avec ses amis plus tôt cette semaine aient été diffusées sur les réseaux sociaux.

L’ami proche de Suhana, Orhan Awatramani, s’est rendu sur Instagram pour partager des photos de la fête qui a eu lieu mardi. « Si vous boitez, c’est dommage que vous ne puissiez pas traîner avec nous … obs », a légendé Orhan Awatramani le carrousel de photos qu’il a lâchées sur les réseaux sociaux.

Parmi les photos figuraient plusieurs collages d’images, dans lesquels Suhana Khan et quelques autres amis ont été vus prenant diverses poses, faisant des images un souvenir intéressant à chérir. Dès qu’Orhan a partagé les photos, Suhana est allée dans la section des commentaires et a laissé tomber un emoji loufoque sur la publication.

Jetez un œil aux photos ici :

Fait intéressant, Orhan a donné à ses fans un aperçu du moment de plaisir que ses amis et lui ont passé en partageant des photos et des vidéos de l’intérieur de la fête sur Instagram Stories. L’un d’eux était sous-titré « A propos d’avant-hier soir ». Dans un autre clip, certains des gars ont été vus collés à leur téléphone tandis que les filles pouvaient être vues en train de danser. « Que se passe-t-il lorsque vous organisez votre fête pendant le Super Bowl. Garçons contre filles », a-t-il écrit à côté de la photo.

Pendant ce temps, Suhana a partagé une photo d’elle sur Instagram Stories où l’on peut voir l’actrice en herbe enfiler une robe moulante sans bretelles bleu royal et tenant un sac à main dans la nuance de bleu pour aller avec sa tenue. Son visage n’est que partiellement visible, mais on peut voir la poupée barbie de Suhana comme un corps bien tonique. Elle a posté un emoji coeur bleu avec la photo.

Jetez un oeil ici :

Pour les non avertis, Suhana étudie actuellement à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York.