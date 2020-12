Le sens du style de Suhana Khan est déjà un succès auprès de la génération d’aujourd’hui qui ne peut pas en avoir assez de son look et de son jeu de maquillage. La star de 20 ans laisse les internautes émerveillés chaque fois qu’elle se rend sur Instagram. À Noël, comme tous les autres enfants stars, Suhana a également partagé ses looks de Noël et traité ses fans. Dans une histoire, elle a donné un aperçu de son maquillage et de ses bijoux de Noël.

Dans la courte vidéo en noir et blanc, elle arborait un eye-liner ailé et a choisi de la garder droite et ouverte. Elle est également vue en train de gaffer tout en zoomant la caméra sur son visage et en affichant ses boucles d’oreilles. L’eyeliner sur fleek avec l’aile parfaite laisse les internautes émerveillés par ses fortes compétences en maquillage. La photo est devenue virale en un rien de temps, laissant ses fans en redemander.

Il y a deux jours à peine, Suhana a partagé une photo de sa bibliothèque universitaire à New York. Elle a passé la majeure partie de l’année à Mumbai avec sa famille à cause de la pandémie et est maintenant de retour à ses études à l’Université de New York.

L’acteur de Bollywood Shah Rukh Khan et la fille de Gauri Khan sont l’un des starkids les plus populaires sur les réseaux sociaux avec plus de 1,4 million d’abonnés sur Instagram. Plus tôt, elle avait exhorté Disney à faire une princesse indienne Disney et a également partagé une photo de la princesse Jasmine d’Aladdin

Le mois dernier, lors de l’IPL 2020, elle a assisté au tournoi avec son père et ses frères Abram et Aryan. Elle est toujours là pour encourager l’équipe de son père, Kolkata Knight Riders. Elle peut être vue en train de soutenir l’équipe avec son père dans les gradins.