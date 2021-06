Suhana Khan laisse tomber une autre photo stylée, Ananya Panday, Shanaya Kapoor et Navya Nanda se jettent sur la «plus jolie personne»

La page Instagram de Suhana Khan est très élégante à peu près comme l’enfant star. La fille de Shah Rukh Khan et Gauri Khan qui est une star des réseaux sociaux affiche souvent son côté à la mode en s’habillant à la mode. Plus tôt mercredi, Suhana a partagé une photo sur laquelle on a cliqué lors de l’une de ses célébrations d’anniversaire à New York. Son meilleur ami Palmer Wells a capturé la photo scintillante de l’enfant star qui est incontournable.

Sur la photo, on voit Suhana vêtue d’un crop-top noir avec un décolleté profond et caressant ses cheveux méchés. Elle a opté pour des lèvres roses et une doublure ailée pour compléter son look.

En un rien de temps, les amis de Suhana et les autres enfants vedettes ont laissé des commentaires louant sa beauté. Navya Naveli Nanda a écrit: « OH BONJOUR. » Alors qu’Ananya Panday a commenté: « Tu es comme la personne la plus jolie de tous les temps. » D’un autre côté, le commentaire de Shanaya Kapoor se lisait comme « Attends whaaaat. »

Selon certaines informations, après avoir terminé ses études, Suhana suivra les traces de son père et deviendra actrice. Avant même de passer à l’écran, la jeune fille est une star en devenir. Elle se fait souvent papper et ses publications deviennent virales sur Internet en un rien de temps.

Plus tôt lors d’une interaction avec Vogue India, Suhana avait expliqué comment la renommée de son père Shah Rukh l’avait affectée. Elle avait dit : « J’ai réalisé assez tôt que c’était différent pour nous. Mais je n’ai jamais vraiment pensé que mon père était célèbre. Quand j’avais environ cinq ans, il venait me déposer à l’école, et les gens me montraient du doigt et me regardaient. Il n’était pas traité comme le père de Suhana, c’est ce que je voulais. Cela me troublait. Il voulait me serrer dans ses bras et je le repoussais dans la voiture. Je détestais l’attention, cela me rendait très gêné. «

Suhana étudie actuellement à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York.