Suhana Khan, Khushi Kapoor et le casting des Archies accusés d’avoir servi de la nourriture à des « riches et en bonne santé »: ils auraient dû le faire à l’orphelinat

Suhana Khan, Khushi Kapoor et d’autres acteurs de The Archies ont été accusés d’avoir servi de la nourriture à des « riches et sains » le jour de l’indépendance.

Suhana Khan, Khushi Kapoor ainsi que d’autres acteurs de The Archies ont été vus en train de servir de la nourriture aux gens dans le restaurant haut de gamme de Mumbai le jour de l’indépendance. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes les ont suivis pour avoir servi de la nourriture aux riches.

Mardi, le casting de The Archies a été vu en train de servir le déjeuner du jour de l’indépendance au peuple pour une « bonne cause » à Mumbai. À l’exception de Khushi Kapoor et Aditi Dot, le casting a été vu se jumeler en blanc. Viral Bhayani a partagé la vidéo du casting de The Archies servant de la nourriture. Dans la vidéo, on peut voir Suhana Khan et Khushi sourire alors qu’on leur sert un déjeuner avec les mains couvertes de gants.





Les internautes n’étaient cependant pas satisfaits du fait que les acteurs servaient de la nourriture dans un restaurant à des personnes « riches et en bonne santé ». L’un des commentaires disait : « J’aurais dû le faire dans un orphelinat. Les bien-portants et les riches sont nourris, pas les nécessiteux et les pauvres. Je suppose que tout ce drame est pour promouvoir « Archies ». Un autre commentaire disait : « Paise walo ko khilane me kya khilana…….. Khilana

ho toh gareebo ko khilaao (Qu’est-ce qu’il y a à nourrir les riches, nourrir les pauvres si vous le voulez). Un autre utilisateur a écrit : « c’est se promouvoir Bollywood ne fait rien gratuitement. » Un autre commentaire disait: « Quel drame! » Un autre a écrit : « Amir log Amir logo ko serve karte hue (les riches au service des riches) ».

Dirigé par Zoya Akhtar, The Archies est un prochain film de comédie musicale pour adolescents adapté de la série de bandes dessinées américaines The Archies. Produit par Tiger Baby Productions, le film met en vedette Suhana Khan dans Veronica Lodge, Vedang Raina dans Reggie Mantle, Khushi Kapoor dans Betty Cooper, Mihir Ahuja dans Jughead, Yuvraj Menda dans Dilton Doiley et Agastya Nanda dans Archie Andrews.

Le film devrait sortir le 24 novembre sur Netflix et le casting est actuellement occupé dans les promotions. Lors de la mise en place du scénario de The Archies, Zoya Akhtar a déclaré plus tôt dans une interview avec Film Companion: «Quand on m’a demandé d’adapter cela, je ne voulais pas faire une prise moderne. Premièrement, Riverdale l’a fait. Deuxièmement, ce n’est pas mon expérience d’Archies. Mon expérience d’Archies est une période plus simple, une période plus innocente, une période plus douce, où moins c’est plus. Je voulais revenir là-dessus. Je voulais garder l’essence de la bande dessinée et trouver un moyen pour qu’elle trouve un écho auprès des jeunes adultes d’aujourd’hui.