Suhana Khan fait face à la colère des médias sociaux après être devenue ambassadrice de la marque aux côtés de Kiara Advani et Kareena Kapoor Khan.

Suhana Khan est devenue l’ambassadrice de la marque avant même de faire ses débuts à Bollywood dans Les Archies. La superstar Shah Rukh KhanLa fille de a été vue faire une entrée éblouissante dans une robe rouge hier soir avec Kareena Kapoor Khan et Kiara Advani, et les trois divas l’ont tué lors de l’événement de Tira. Mais ce qui n’était pas digestible pour de nombreux internautes, c’est que Suhana avait la même stature que Bebo et Kiara, qui ont travaillé énormément dur pour atteindre cette plate-forme, et ils se demandent donc quel est le mérite de Suhana. La fille de Shah Rukh Khan ? la raison pour laquelle elle peut avoir tout et n’importe quoi dans son assiette ?

Regardez la vidéo de Suhana Khan magnifique lors de l’événement dans une belle robe rouge.

Le débat sur le népotisme est à son apogée à Bollywood depuis que l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut l’a commencé en 2015 sur Karan Johar‘s Koffee couch, mais dernièrement, les internautes ont été extrêmement critiques à l’égard de tous les enfants stars, ce qui les conduit à des problèmes de santé mentale. Ananya Pandaydans une interview avec BollywoodLife, a parlé d’être affectée par le jugement constant autour d’elle pour ses privilèges, mais elle l’a accepté en choisissant ce parcours pour devenir actrice.

On se demande si Suhana Khan doit subir les mêmes jugements. Et il sera intéressant de voir comment la fille star de Jawan parvient à se frayer un chemin au milieu de toute la négativité et des bavardages. Cela dit, Shah Rukh Khan est un self-made-man ; il n’était rien quand il est entré à Bollywood, et aujourd’hui il a tout fait lui-même, qu’il transmet à ses enfants, ce qui est tout à fait compréhensible. Non?

Lorsque Shah Rukh Khan a parlé du débat sur le népotisme.

La star de Jawan, Shah Rukh Kahn, a été interrogée sur le débat sur le népotisme en 2017 et il a donné la réponse la plus spirituelle : « Je ne comprends pas cette discussion (sur le népotisme). Quand j’entends le mot « népotisme », j’ai l’impression que l’autre personne parle de Napoléon. Même si je connais assez bien l’anglais, je ne le comprends toujours pas, ni la discussion. Que je sois d’accord ou pas — je ne le comprends même pas, alors comment puis-je avoir une opinion ?. SRK a réussi à esquiver la question de la manière la plus élégante possible.