Suhana Khan exhibe son mid-riff tonique en crop top alors qu’elle arrive à l’aéroport de Mumbai avec son frère Aryan Khan

Il n’y a rien de mieux que de voyager avec ses proches. Dimanche, les frères et sœurs Suhana Khan et Aryan Khan ont été aperçus en train de s’envoler de l’aéroport de Mumbai. Leur cousin Arjun Chibba était également présent. Suhana avait l’air radieuse dans un jogging blanc et un haut court blanc associé à une veste courte. En revanche, son Aryan a opté pour un sweat gris et un pantalon noir. En plus de tenir ses bagages, Aryan portait également sa guitare sur son dos.

On ne sait pas où se dirigeaient les enfants de Shah Rukh Khan. Cependant, quelques heures plus tard, le cousin d’Aryan et Suhana, Arjun, a laissé tomber une photo de la ligne d’horizon de Dubaï, laissant entendre qu’ils sont tous en vacances aux Émirats arabes unis.





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Suhana est prête à faire ses débuts d’actrice avec le film The Archies de Zoya Akhtar. Basé sur les années 1960, le film marque également les débuts de la fille du producteur Boney Kapoor, Khushi Kapoor, et du petit-fils de la mégastar Amitabh Bachchan, Agastya Nanda. Le film sera exclusivement diffusé sur Netflix. J

e film est l’adaptation indienne de la bande dessinée emblématique The Archies. Produit par Tiger Baby et Graphic India, The Archies est une histoire de passage à l’âge adulte qui présentera les adolescents de Riverdale à une nouvelle génération en Inde. La date de sortie officielle du film est toujours attendue.

Si l’on en croit les rapports, Aryan fera bientôt ses débuts en tant qu’écrivain et cela aussi pour une série Web. En 2019, Shah Rukh est apparu dans le talk-show de David Letterman, où il a parlé des ambitions de carrière de son fils Aryan.

Sur mon prochain invité n’a pas besoin d’être présenté Avec David Letterman, Shah Rukh a déclaré à l’hôte éponyme qu’Aryan ne voulait pas être acteur. Shah Rukh a déclaré que bien que son fils soit un “bon écrivain”, il n’a pas ce qu’il faut pour être un acteur. “Il (Aryan) n’a pas ce qu’il faut pour être acteur et il s’en rend compte aussi, mais c’est un bon écrivain… Je pense que vouloir être acteur doit venir de l’intérieur. Quelque chose que vous devez vraiment faire et trouver un ensemble de compétences qui vous aide à le faire et à l’apprendre. Mais je pense que je l’ai compris de lui quand il m’a dit cela », avait déclaré Shah Rukh.