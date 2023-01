Suhana Khan étourdit dans une mini robe rose sans manches et affiche un sourire à un million de dollars dans une vidéo VIRAL

La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, était récemment présente à l’inauguration du luxueux hôtel Atlantis The Royal à Palm Jumeirah à Dubaï. Suhana était accompagnée de sa mère Gauri Khan et de sa meilleure amie Shanaya Kapoor pour le grand événement. Alors que la liste des invités comprenait également des mannequins comme Kendall Jenner, les photos et vidéos de Suhana Khan de l’événement la voient ajouter au quotient glam avec sa robe scintillante et blingy.

Alors que Suhana elle-même a partagé quelques photos de l’événement étoilé de Dubaï, sa vidéo partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut voir Suhana regarder directement la caméra, d’abord avec un regard sombre, puis avec un sourire à un million de dollars. La vidéo a déjà récolté des milliers de likes.

Pour l’événement, Suhana Khan a choisi de porter une belle mini robe rose sans manches avec des bretelles en cristal ornées de nœuds en cristal. La robe complétait son look général qu’elle associait à une paire de sandales à lanières. En ce qui concerne le maquillage, Suhana a laissé sa robe parler tout en optant pour un look glamour doux et en portant ses cheveux d’une manière élégante au milieu. Ses accessoires ne comprenaient qu’une paire de boucles d’oreilles en diamant.

La superbe robe de Suhana est attribuée à la marque de créateur Sol Angelann. La robe est disponible en plusieurs couleurs et se vend 1 150 $ (environ Rs 93 123).

Sur le plan du travail, Suhana devrait bientôt faire ses débuts à Bollywood aux côtés de Khushi Kapoor et Agastya Nanda. Elle a récemment été vue en train d’assister à une projection du dernier film de son père Shah Rukh Khan, Pathaan, qui est sorti aujourd’hui en salles.