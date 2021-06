Suhana Khan et son amie groovent sur la chanson tendance de Justin Bieber, « Peaches », regardez la vidéo

Suhana Khan, la fille de Shah Rukh Khan et Gauri Khan, bénéficie d’un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux. L’enfant vedette traite souvent ses abonnés avec des photos et des vidéos de sa vie à New York, mais ses fans ne peuvent jamais en avoir assez.

Ainsi, grâce à tous les fan clubs dédiés à Suhana, ses fans ont un petit aperçu de sa vie amusante. Une vidéo de Suhana et de son amie en train de groover sur une chanson de Justin Briber est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Enregistré dans une salle de classe, dans la vidéo, Suhana et son amie se synchronisent sur les paroles de la nouvelle chanson de Justin Bieber, « Peaches ». La starlette peut être vue dans une tenue noire et orange et a les cheveux ouverts. Elle porte également un joli petit collier avec l’initiale ‘K’ sur son cou.

Regardez la vidéo ici.

Suhana a récemment célébré son 21e anniversaire avec ses amis dans la grosse pomme. Elle a organisé trois fêtes distinctes pour marquer son grand jour – une réunion avec ses amis la veille de son anniversaire, suivie d’une fête dans son appartement à New York où la bande de filles a coordonné les couleurs dans des tenues noires, et enfin, un fête des yachts.

Suhana étudie actuellement à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York et l’enfant vedette aspire à devenir acteur, tout comme son père. Elle est l’un des enfants vedettes les plus aimés de BTwon et a souvent parlé de problèmes tels que le colorisme et la honte corporelle – car elle a été victime des deux.