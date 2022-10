Suhana Khan et Nysa Devgn ont l’air brûlantes alors qu’elles se jumellent dans des vêtements ethniques dorés

Lors de la fête de Diwali de Bhumi Pednekar vendredi, un certain nombre de starkids célèbres se sont bien amusés. Lors de la fête, la fille de Shah Rukh Khan et de Gauri Khan, Suhana Khan, et la fille d’Ajay Devgn et de Kajol, Nysa Devgan, ont posé ensemble et se sont bien amusées.

Suhana Khan était vêtue d’un sari doré à paillettes. Elle a ajouté des boucles d’oreilles à son ensemble et portait ses cheveux lâchement tirés en queue de cheval. Nysa laissa ses cheveux tomber librement sur ses épaules et s’habilla d’un lehenga doré avec des bijoux assortis pour la célébration.

Shah Rukh Khan est stupéfaite par le dernier post Instagram de sa fille Suhana Khan. Jr Khan a fait tomber Internet en laissant tomber un message de carrousel dans lequel elle avait l’air fascinante dans un sari beige à paillettes, associé à un chemisier à bretelles spaghetti. Suhana a partagé les photos et tagué le designer Manish Malhotra dans le message. Sans rien écrire dans la légende, Suhana a laissé tomber les photos avec des émojis au cœur jaune.





Dès que Suhana a partagé le message, Shah Rukh Khan a fait l’éloge du look de sa fille et il a été étonné par la façon dont Suhana a enfilé le sari. La star de Pathaan a écrit : “La vitesse à laquelle ils grandissent défie les lois du temps… si élégante et gracieuse (as-tu noué le sari toi-même ??!!)” Suhana lui a répondu et a révélé que sa mère Gauri Khan l’avait aidée , “@iamsrk je t’aimeuu… euh non @gaurikhan l’a fait pour moi.” Même Gauri Khan a réagi au look de Jr Khan et a ajouté : “Les saris sont tellement intemporels.”

Suhana Khan a assisté à la fête de Diwali chez Manish Malhotra dans la nuit du jeudi 20 octobre dans un sari chatoyant et avait l’air exquise dans sa tenue. Bien que l’enfant star ait été trollé pour la façon dont elle a marché de sa voiture à la maison du créateur de mode.