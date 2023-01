Suhana Khan et Agastya Nanda se fréquentent : La relation entre les stars de The Archies est-elle réelle ou y a-t-il autre chose ?

Suhana Khan et Agastya Nanda sortent ensemble ! La nouvelle de la fille de Shah Rukh Khan et du petit-fils d’Amitabh Bachchan a été un choc pour beaucoup. Dans la foulée des rumeurs sur les rencontres entre Aryan Khan et Nora Fatehi, les fans n’ont certainement pas vu de mise à jour sur la vie amoureuse de l’autre enfant de la star de Pathaan. On rapporte que les enfants vedettes, qui feront bientôt leurs débuts ensemble dans The Archies du réalisateur Zoya Akhtar, sont en couple. Suhana (22 ans) et Agastya (22 ans) ont assisté ensemble à la fête de Noël organisée par la famille Kapoor. Pour les non-initiés, c’est aussi le côté paternel étendu d’Agastya et il a présenté Suhana comme sa partenaire. On dit aussi que même si les deux se connaissaient, ils ont trouvé l’amour sur les plateaux de The Archies où ils passaient la plupart de leur temps libre ensemble.

Cependant, est-ce vraiment ce qu’il est fait pour être? Une source industrielle bien connectée a une théorie différente à partager. “C’est leur premier film et ils ont besoin de toute l’attention.” La source a plaisanté en disant que Suhana Khan avait déjà des yeux sur elle. Elle est populaire et étant la fille de Shah Rukh Khan, elle ne manquera pas d’attention. “En fait, les gens attendent de voir ses débuts. Mais les choses sont différentes pour Agastya. C’est le petit-fils d’Amitabh Bachchan, mais il n’a pas beaucoup voyagé et est certainement moins populaire que son frère Navya Naveli Nanda”, a déclaré la source. suggérant que cela pourrait être un coup de pub plus qu’autre chose.

Parlant du lien entre Suhana et Agastya et des rapports de relation qui circulent, la source a déclaré: “C’est un truc publicitaire éprouvé pour lier les stars d’un certain film pour attirer l’attention. Cela rend les nouvelles de divertissement les plus épicées, suscite des spéculations pendant des jours et s”assure que le film et l”individu impliqué sont parlés et écrits. Ce n”est peut-être que l”un de ceux-là. Quant à la liaison, la plupart des enfants vedettes de l”industrie sont très copains les uns avec les autres, ils ont après tout grandi ensemble , se déplaçant dans le même cercle. Donc, le simple fait que Suhana et Agastya se soient bien liées sur le plateau de The Archies ne veut rien dire.

La source a en outre fortement souligné comment Shah Rukh a toujours parlé du fait que Suhana Khan était passionnée et dévouée au jeu d’acteur, pour perfectionner son métier. “Elle est jeune, elle débute et c’est une enfant extrêmement concentrée”, a déclaré la source. Eh bien, nous espérons que dans les semaines et les mois à venir, toute l’attention et les projecteurs que Suhana recevra seront pour être l’actrice qu’elle est, pour sa performance dans The Archies et non parce qu’elle est la fille de quelqu’un ou qu’elle sort avec quelqu’un.