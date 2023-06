Suhana Khan et Agastya Nanda posent pour une adorable photo de carte postale, découvrez la réaction de Shweta Bachchan

La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, la fille de Sridevi, Khushi Kapoor, et le fils de Shweta Bachchan, Agastya Bachchan, sont tous prêts pour la sortie de leur film The Archies. L’équipe a récemment été aperçue en train de se rendre au Brésil pour assister à l’événement Tudum de Netflix.

La page Instagram des Archies a également partagé de nombreuses photos de cartes postales, dont une jolie photo de Suhana Khan et Agastya Nanda, qui se fréquenteraient. Cependant, ce qui a attiré l’attention des internautes, c’est le commentaire adorable de la mère d’Agatya Nanda, Shweta Bachchan, sur le message mettant en vedette Suhana Khan et Agastya Nanda.

La mère d’Agastya, Shweta Bachchan, a commenté : « Tellement mignon (sic) » sur les photos. Sur les photos, Suhana Khan, Agastya Nanda, Khushi Kapoor, Dot, Yuvraj Menda, Mihir Ahuja et Vedang Raina, ainsi que Zoya Akhtar ont été vus dans un avion, se rendant au Brésil pour assister à l’événement Tudum de Netflix.

La légende du message disait : « Attraper des vols aur sentiments kyunki #TheArchies ja rahe hain apne pehle aventure ke liye Premier arrêt : Sao Paulo ! (sic). »

Voici les photos





Ce n’est pas la première fois que Suhana Khan et Agastya Nanda attirent l’attention. Le duo a récemment été aperçu devant la petite amie d’Ahan Shetty, la maison de Tania Shroff pour une fête. Après la fête, on a pu voir Agastya Nanda déposer Suhana Khan dans sa voiture et lui envoyer un baiser pendant qu’elle quittait la fête.

La vidéo de Suhana Khan et Agastya Nanda était devenue virale à l’époque.