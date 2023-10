Suhana Khan et AbRam volent les cœurs en posant avec Shah Rukh Khan, Gauri et Aryan ; les fans adorent la surprise

Shah Rukh Khan profite actuellement du succès de son récent album, Jawan. La superstar a une énorme base de fans et leur amour s’étend également à sa famille. Suhana Khan va bientôt faire ses débuts et Aryen Khan. Gauri Khan est aimé et Ab Ram Khan fait toujours jaillir les fans de la façon dont il devient aussi beau que son père, Shah Rukh. Récemment, Gauri a publié un portrait de famille qui devient désormais viral.

Suhana Khan embrasse son père Shah Rukh Khan dans le portrait de famille

Suhana Khan est très proche de son père, la superstar Shah Rukh Khan. Dans le portrait de famille parfait, on voit Suhana en train de donner un bisou à Shah Rukh. Le père est vu assis sur des malles tandis qu’Aryan Khan est vu assis sur une malle plus basse que Shah Rukh. AbRam se tient debout derrière SRK tandis que Gauri et Suhana flanquent les deux côtés du Pathaan étoile. Sur la photo, Suhana Khan vole la vedette avec son adorable geste envers son père. Gauri Khan a l’air génial. Aryan est beau, tout comme SRK, tandis qu’AbRam Khan nous fait rire !

Gauri Khan a écrit une citation parfaite adaptée à l’image. L’architecte d’intérieur écrit : « Le design est comme un puzzle : toutes les pièces doivent s’assembler pour former une image complète », tout en taguant Penguin India. Jetez un œil à la photo de famille parfaite de Shah Rukh Khan ici :

Regardez cette vidéo de Shah Rukh Khan en famille à Ambani Ganpati Darshan ici :

Les fans déversent leur amour sur la famille

Depuis que Gauri a partagé la photo, les fans remercient Gauri de leur avoir offert la meilleure surprise. Ils l’ont remerciée d’avoir rendu leur soirée plus intense après avoir partagé la photo.

Shah Rukh Khan crée l’histoire avec deux films Rs 1000 crore en 2023

Après un long moment, Shah Rukh Khan et sa famille poussent un soupir de soulagement. Après la débâcle de Zéro, SRK est de retour en action avec des films. Il y a quelques années, même Aryan Khan a été impliqué dans une affaire de trafic de drogue. Mais finalement, les choses se sont mises en place. SRK s’éclate au box-office avec Pathaan et Jawan. En parlant de cela, les deux films ont gagné Rs 1 000 crore. Et il lui reste encore un film à sortir. Il sera vu dans Dunky prochain qui est réalisé par Rajkumar Hirani. Il y a de grands espoirs pour le film. Les fans attendent Dunky battre des records tout comme Pathaan et Jawan.