L’actrice Ananya Panday, comme beaucoup d’autres stars de Bollywood, était dans le paradis tropical des Maldives pour les célébrations du Nouvel An. Elle profite de sa pause bien méritée, remplie de positivité pour la nouvelle année. Ananya était avec sa co-vedette de Khaali Peeli, Ishaan Khatter. Le duo s’est envolé pour la destination insulaire pittoresque un peu avant le réveillon du Nouvel An et a activement mis à jour leurs flux de médias sociaux avec des extraits de leurs journaux de vacances.

Ananya a accueilli la nouvelle année en faisant monter les températures en flèche avec ses photographies en bikini. Elle a fait sensation sur les réseaux sociaux en arborant un magnifique bikini, posant au milieu des eaux bleues et affichant son corps bien tonique. Ses boutons-pression séduisants dans un maillot de bain inspiré du tournesol ont laissé plusieurs utilisateurs jaillir.

Partageant la photo, Ananya a écrit: « regardant du côté le plus lumineux * # Hello2021 »

La mère d’Ananya Bhavana et la mère de sa meilleure amie Shanaya Kapoor, Maheep ont déversé l’amour sur les photos dans la section des commentaires. La meilleure amie d’Ananya, Suhana Khan, fille de Shah Rukh et Gauri Khan, est également restée perplexe avec ses photos. Elle a laissé tomber plusieurs emojis aux yeux de cœur dans la boîte de commentaires.

Les looks de vacances d’Ananya ont été une source d’inspiration mode pour beaucoup. Dans ses derniers messages, Ananya est vue en train de se détendre aux Maldives en profitant du temps venteux et ensoleillé.

Ishaan Khatter a également partagé quelques visuels qui tournent la tête de son séjour aux Maldives.

Le dernier film d’Ananya était Khaali Peeli sorti sur une plateforme OTT. Ensuite, elle partagera l’espace d’écran avec Deepika Padukone et Siddhant Chaturvedi pour le drame romantique encore sans titre de Shakun Batra. Le film a été largement tourné à Goa et à Mumbai. Le casting principal du film a conclu le tournage à Goa avant Diwali, cette année. Ananya fera ses débuts en télougou aux côtés de Vijay Deverakonda pour le projet encore sans titre de Puri Jagannadh. Le film sera destiné à un public pan-indien et sortira dans d’autres langues en plus du télougou.