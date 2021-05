Suhana Khan est magnifique sur les nouvelles photos de sa fête d’anniversaire, laisse les fans émerveillés

La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, qui a récemment célébré son 21e anniversaire à New York avec ses amis le 22 mai, met à nouveau le feu à Internet après que de nouvelles photos de sa fête aient fait surface en ligne.

Dans les dernières photos qui ont été publiées sur Internet samedi, Suhana Khan peut être vue en train de se détendre avec son groupe d’amis tout en profitant de la journée dans ce qui ressemble à un restaurant.

Les clics francs de la jeune femme de 21 ans deviennent viraux sur Internet, les internautes louant sa beauté irréprochable et son choix de tenue. Suhana a choisi une mini-robe en maille licou d’Oh Polly et a associé la tenue à un mini-sac en cuir brossé aqua de Prada.

Pour les non avertis, Suhana a organisé trois fêtes distinctes pour marquer son grand jour – une rencontre avec ses amis la veille de son anniversaire, suivie d’une fête dans son appartement à New York où la bande de filles a coordonné des couleurs en tenues noires, et enfin, une fête sur un yacht.

Les dernières photos ont été partagées par l’ami de Suhana, Palmer, sur Instagram avec la légende : « Bday girl #1, bday girl #2, et Gillian nous regarde prendre ces photos. » Leur amie Gillian a répondu dans la section commentaires : « Je représente tous ceux qui regardent ces photos et se demandent comment vous êtes si beaux. »

Jetez un oeil ici :

Plus tôt, des photos de Suhana se détendant avec ses amis tout en profitant de la saison à bord de la dernière attraction époustouflante de la rivière Hudson : un bateau à remous et des photos et des vidéos de sa fête d’anniversaire avec des amis dans son appartement new-yorkais étaient également devenues virales.

Jetez un oeil à toutes les photos ici:

Plus tôt lors d’une interaction avec Vogue India, Suhana avait parlé de la célébrité de SRK. Elle avait dit : « J’ai réalisé assez tôt que c’était différent pour nous. Mais je n’ai jamais vraiment pensé que mon père était célèbre. Quand j’avais environ cinq ans, il venait me déposer à l’école, et les gens me montraient du doigt et me regardaient. Il n’était pas traité comme le père de Suhana, c’est ce que je voulais. Cela me troublait. Il voulait me serrer dans ses bras et je le repoussais dans la voiture. Je détestais l’attention, cela me rendait très gêné. «