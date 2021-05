Suhana Khan dévoile son look élégant de 21e anniversaire, BFF Ananya Panday l’appelle «  Tinkerbell  »

La fille de Shah Rukh Khan et de Gauri Khan, Suhana Khan, a eu 21 ans le 22 mai de cette année. L’enfant star a sonné le jour de son anniversaire à New York loin de sa famille. Suhana termine sa scolarité à New York et a célébré sa journée spéciale avec ses amis. Maintenant, Suhana a pris sa page Instagram et a partagé une photo élégante dévoilant son look d’anniversaire. La jeune femme de 21 ans a même fait étalage de ses longues mèches en posant pour la photo.

Sur la photo, Suhana porte une robe de style corset vert menthe avec un licou et une robe à décolleté en trou de serrure. Elle laissa ses longs cheveux ouverts et portait un sac à main assorti à sa tenue. Suhana a sous-titré sa photo en déclarant «vingt et un».

Ananya Panday a commenté la photo de sa meilleure amie Suhana en écrivant « Tinkerbell !!! » Alors que sa sœur cadette Rysa Panday a écrit, « jolie femme ».

Pendant ce temps, le jour de l’anniversaire de Suhana, son autre meilleur ami et acteur à venir Shanaya Kapoor a partagé une vidéo inédite de leur enfance. Dans la vidéo, tous les trois, y compris Ananya, Shanaya et Suhana, sont vus en maillot de bain et dansant sur le film de Kareena Kapoor Khanenfiler‘ chanson ‘Yeh Mera Dil‘mettant également en vedette le père superstar de ce dernier, Shah Rukh.

Kapoor a écrit: « Joyeux anniversaire ma poursuite, nous allons toujours danser ensemble #team. »

Alors que Gauri a partagé une photo de sa fille en arrière et a déclaré: « Joyeux anniversaire … vous êtes aimé aujourd’hui, demain et toujours. »

Suhana étudie actuellement à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York et l’enfant vedette aspire à être un acteur tout comme son père.