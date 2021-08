New Delhi: Shah Rukh Khan et Suhana Khan, la fille de Gauri Khan, montre ses talents d’actrice dans sa dernière publication sur Instagram. Suhana a partagé un superbe collage de ses 9 photos de format passeport, dans lesquelles on peut la voir donner différentes expressions. Le collage est un mélange de photos en couleur et en noir et blanc – aidant à créer une ambiance différente. L’enfant vedette est vêtue d’un t-shirt noir uni qu’elle a accessoirisé de créoles dorées et d’un collier délicat. La jeune femme de 21 ans avait des yeux bordés de kajal et portait du rouge à lèvres brillant. Suhana a opté pour une raie au milieu soignée et a attaché ses cheveux.

« Choisissez une personnalité. » Suhana a sous-titré son message. Sa meilleure amie Shanaya Kapoor a commenté : « Beauté ». Certains autres commentaires de ses amis étaient : « Comme le court métrage que vous avez fait…. Tous sont différents et merveilleux », « Puis-je tout choisir? », « D’accord STUNNING ».

Consultez la publication :

Un peu plus tôt, Suhana avait stupéfait ses abonnés Instagram avec sa recréation de l’emblématique publicité Pepsi du mannequin Cindy Crawford. La photo sur laquelle on peut voir Suhana vêtue d’un débardeur blanc avec un short en jean a été prise par sa mère Gauri. « Faire semblant que c’est un Pepsi et que je suis Cindy Crawford », a légendé Suhana dans son message. Son père superstar a également laissé un commentaire sur la photo de sa fille. « Puis-je prétendre que c’est vous et que le cola est accessoire…..et j’apprécie toujours la photo », a écrit Shah Rukh.

Suhana a limité les commentaires sur ses publications sur Instagram et a déjà parlé de la haine en ligne et de la pêche à la traîne pour la couleur de sa peau. « Détester votre propre peuple signifie simplement que vous n’êtes pas en sécurité. Je suis désolé si les réseaux sociaux, les rencontres indiennes ou même vos propres familles vous ont convaincu que si vous n’êtes pas 5″7 et juste, vous n’êtes pas belle. J’espère que cela aide de savoir que je suis 5″3 et que je suis brune et que j’en suis extrêmement heureuse et que vous devriez l’être aussi. #endcolourism », Suhana avait écrit une note puissante luttant contre les stéréotypes de beauté et le colorisme répandus chez les Indiens.

Suhana étudie actuellement à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York. Elle a l’intention de suivre les traces de son père et de devenir actrice professionnellement.