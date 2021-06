Suhana Khan de Shah Rukh Khan tue en petite robe noire et partage une vue imprenable sur le coucher de soleil à New York

La superstar de Bollywood Shah Rukh Khan et sa femme, la fille de l’architecte d’intérieur Gauri Khan, Suhana Khan peuvent facilement être qualifiées de sensation sur les réseaux sociaux. Le joueur de 21 ans bénéficie d’un énorme nombre de fans de 1,8 million sur Instagram. Les fans et les admirateurs de Suhana attendent avec impatience qu’elle publie de nouvelles photos d’elle et pour leur plus grand plaisir, elle a publié une magnifique photo d’elle sur son Instagram.

Sur la photo, Suhana porte une petite robe décolletée en satin noir à fines bretelles. Elle a stylisé son look avec un collier et un bracelet faits de petites perles et un sac à bandoulière. Suhana pose contre un mur blanc et a partagé la photo sur son histoire Instagram avec une légende en forme de cœur noir.

Plus tôt dans la journée, Suhana avait également partagé une photo de la vue imprenable sur le coucher de soleil new-yorkais. Le ciel brille de couleurs orange, jaune et bleu sur les immeubles de grande hauteur de la ville. En partageant la photo, Suhana a écrit « au revoir » dans la légende.

Pour les non-spécialistes, Suhana étudie actuellement à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York et l’enfant vedette aspire à être acteur tout comme son père.

Plus tôt lors d’une interaction avec Vogue India, Suhana avait parlé de la célébrité de SRK. Elle avait dit : « J’ai réalisé assez tôt que c’était différent pour nous. Mais je n’ai jamais vraiment pensé que mon père était célèbre. Quand j’avais environ cinq ans, il venait me déposer à l’école, et les gens me montraient du doigt et me regardaient. Il n’était pas traité comme le père de Suhana, c’est ce que je voulais. Cela me troublait. Il voulait me serrer dans ses bras et je le repoussais dans la voiture. Je détestais l’attention, cela me rendait très gêné. «