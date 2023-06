Suhana Khan, Agastya Nanda et Khushi Kapoor ont l’air coloré dans la nouvelle affiche du film de Zoya Akhtar

The Archies, qui marque les débuts d’acteur de trois stars populaires, à savoir Suhana Khan, Agastya Nanda et Khushi Kapoor, est l’un des films les plus attendus de Bollywood. Situé dans les années 1960, le réalisateur Zoya Akhtar s’inspire de la célèbre bande dessinée américaine du même nom.

Le lundi 12 juin, Zoya, qui a récemment collaboré avec sa collaboratrice régulière Reema Kagti pour le drame policier Prime Video Dahaad, a publié la nouvelle affiche de son prochain film avec la légende « Faites un voyage à Riverdale. Nous vous avons réservé une place . Rencontrez le gang des Archies. Bientôt disponible uniquement sur @netflix_in ! ».

La nouvelle affiche présente Suhana, Agastya et Khushi, ainsi que les autres membres de la distribution Dot, Vedang Raina, Mihir Ahuja et Yuvraj Menda, dans un look rétro autour d’un canapé avec l’architecture des années 1960 en arrière-plan. Il répertorie également les noms des trois écrivains comme Ayesha Devitre Dhillon, Reema Kagti et Zoya Akhtar.





Il a été rapporté que Suhana et Agastya ont commencé à se fréquenter lors du tournage de leur premier film. Les deux acteurs ont été aperçus ensemble lors de nombreuses soirées, en dehors des horaires chargés de The Archies, à Ooty tout au long de l’année dernière. Le rapport a également déclaré que la mère d’Agastya, Shweta Bachchan, « aime » Suhana et « approuve la relation ».

The Archies est le cinquième long métrage de Zoya Akhtar après avoir fait des succès au box-office et des films appréciés par la critique, notamment Luck By Chance, Zindagi Na Milegi Dobara, Dil Dhadakne Do et Gully Boy. Elle a également réalisé des courts métrages dans Bombay Talkies, Lust Stories et Ghost Stories, les deux derniers étant diffusés sur Netflix.

Le film original de Netflix fait la une des journaux depuis son annonce car certaines personnes se sont plaintes que le film célèbre le népotisme car il met en vedette la fille de Shah Rukh Khan-Gauri Khan, Boney Kapoor et la fille de feu Sridevi, et le petit-fils d’Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan.

