Suhana Khan affichant ses courbes en haut court blanc est un régal visuel pour les fans

Souhana Khanqui est prête à faire ses débuts d’actrice avec Zoïa Akhtar‘s The Archies, a été repéré à l’aéroport jeudi. L’enfant star populaire et Shah Rukh KhanLa fille de revenait de Londres. Elle a choisi un crop top blanc et un pantalon noir pour son look d’aéroport chic et décontracté. Les fans sont devenus gaga devant ses courbes parfaites et les photos et vidéos du dernier look d’aéroport de Suhana Khan sont devenues virales. La nouvelle actrice du quartier était envahie par les paparazzi mais elle est restée imperturbable alors qu’elle se dirigeait vers la voiture. Jusqu’à présent, Suhana n’a même jamais réagi aux papz ou leur a fait signe lors de ces repérages réguliers. Regardez la vidéo ici.