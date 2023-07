Suhana Khan a l’air fascinante en sari rouge et bindi, pose avec sa cousine Alia Chhiba sur une photo virale

L’actrice d’Archies, Suhana Khan, est absolument magnifique et fascinante dans un sari rouge sur la photo virale.

Dimanche, Suhana Khan s’est rendue sur Instagram et a partagé une photo sur laquelle on peut la voir portant un sari rouge et un bindi. Sur la photo, on peut la voir poser avec sa cousine Alia Chhiba et son amie.

La photo fait désormais le buzz sur les réseaux sociaux. L’actrice d’Archies, Suhana Khan, est absolument magnifique et fascinante sur la photo. La photo a été initialement partagée par Alia Chhiba et Suhana a partagé la photo. La photo devient virale sur les réseaux sociaux, les fans sont gaga du look de Suhana.

Regarde:

Pendant ce temps, Suhana Khan fera ses débuts à Bollywood avec The Archies de Zoya Akhtar, qui met également en vedette Agastya Nanda, Khushi Kapoor, Vedang Raina et Mihir Ahuja, entre autres. Le film est une adaptation musicale indienne de la populaire série Archie Comics et devrait sortir en novembre de cette année sur Netflix. On verra Suhana essayer le rôle de Veronica Lodge dans le film.

Pendant ce temps, la meilleure amie de Suhana, Ananya Pandey, s’est ouverte si elle n’était pas sûre à ce sujet. Dans une interview avec News18, Ananya Pandey a révélé que Suhana Khan n’était pas nerveuse à propos de ses débuts à Bollywood et a déclaré : « Elle n’est pas nerveuse. Elle est très confiante et je pense qu’elle est très bonne dans ce qu’elle fait. Donc je suis vraiment très excité de la voir. Après le teaser de The Archies, tout le monde l’aime.

Elle a en outre ajouté qu’avec les débuts de Suhana, la concurrence augmentera dans l’industrie et a déclaré : « Je ne me sens pas en insécurité, je me sens compétitive. J’ai toujours été compétitif. Je pense que c’est bien d’avoir une compétition saine parce que ça garde la motivation. Cela me donne envie de travailler encore plus dur. C’est inspirant chaque fois que de nouveaux talents arrivent parce que vous voyez ce qu’il y a de bon travail, vous apprenez des gens.

Lire|Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim révèlent le nom de leur fils, cela signifie bon cœur, compatissant, spirituel