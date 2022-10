Suhana Khan a brutalement trollé pour sa marche “inconfortable” en sari à Diwali bash, les internautes disent “robot lag rahi hai”

Shah Rukh Khan et la fille de Gauri Khan, Suhana Khan, ont assisté à la fête de Diwali chez Manish Malhotra dans la nuit du jeudi 20 octobre dans un sari chatoyant et avaient l’air exquis dans sa tenue. Bien que l’enfant star ait été trollé pour la façon dont elle a marché de sa voiture à la maison du créateur de mode.

Les internautes ont remarqué que Suhana avait l’air un peu mal à l’aise alors qu’elle marchait dans ses talons dans la vidéo partagée par le célèbre photographe Manav Manglani. De nombreux utilisateurs d’Instagram ont déclaré qu’elle marchait comme un robot et se sont moqués de la future actrice qui devrait faire ses débuts à Bollywood avec The Archies.

“Donner des vibrations à thoda aunty et les chaussures la mettent clairement mal à l’aise”, a écrit un utilisateur d’Instagram, tandis qu’un autre a commenté, “Are baba yeh robot zyada lag rahi hai chalte hue”. Quelques utilisateurs lui ont même apporté son soutien avec des commentaires tels que “Pour votre information, les esprits sages ne voient pas les résultats mais l’effort derrière. Ayez un peu de décence pendant que vous commentez” et “Hota h saree me inconfortable sabko, iska mtlb ye to nahi ki essaie bhi nhi kare”.





Avec Suhana, The Archies marquera également les débuts d’acteur de deux autres grands enfants – Amitabh Bachchan et le petit-fils de Jaya Bachchan, Agastya Nanda, fils de Shweta Bachchan Nanda et Nikhil Nanda, et la fille de Boney Kapoor et Sridevi, Khushi Kapoor, qui est la fille de Janhvi Kapoor. sœur cadette.

The Archies est le cinquième long métrage de Zoya Akhtar après avoir fait des succès au box-office et des films appréciés par la critique, notamment Luck By Chance, Zindagi Na Milegi Dobara, Dil Dhadakne Do et Gully Boy. Elle a également réalisé les segments de Bombay Talkies, Lust Stories et Ghost Stories.