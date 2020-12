KABOUL, Afghanistan – Suhaila Siddiq, première femme lieutenant général d’Afghanistan, également chirurgienne renommée et devenue sans le savoir un modèle féministe dans une société largement patriarcale, est décédée ici vendredi, dans le même hôpital où elle avait soigné les blessés et fatigués de guerre interminable de son pays depuis des décennies. On pensait qu’elle avait 81 ou 82 ans, bien que sa date de naissance exacte soit inconnue. Le général Siddiq, qui souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années, est décédé des suites de complications du coronavirus à l’hôpital militaire Sardar Mohammad Daud Khan de Kaboul, a déclaré l’un de ses médecins, Amanullah Aman. C’était sa deuxième bataille contre le virus; elle l’avait contracté plus tôt cette année. Le général Siddiq a gravi les échelons de l’armée afghane pendant la guerre froide et a continué à diriger l’hôpital Daud Khan pendant l’invasion soviétique de l’Afghanistan, la guerre civile afghane et le règne des talibans. Elle a également été l’une des rares femmes ministres d’Afghanistan, supervisant le ministère de la Santé publique jusqu’en 2004 sous le gouvernement de transition dirigé par Hamid Karzai, à la suite de l’invasion américaine. en 2001 Dans ce rôle, elle a aidé à mettre en œuvre des vaccinations contre la polio à travers le pays après que la maladie soit devenue endémique après des années d’instabilité et de violence. Elle est retournée à son travail de chirurgienne après avoir quitté son poste au gouvernement. Le général Siddiq «s’est consacré au service de son pays», M. Karzai a déclaré vendredi sur Twitter. Le président afghan Ashraf Ghani a rendu hommage lors d’une cérémonie commémorative à l’hôpital samedi.

En tant que chirurgien, le général Siddiq était connu pour sa main habile, et malgré sa stature modeste, elle était décrite par ceux qui la connaissaient comme étant pleine de maîtrise de soi et non intimidée par les gens autour d’elle, en particulier les hommes. Au milieu des années 1980, au plus fort de la guerre soviéto-afghane, le gouvernement soutenu par les communistes à Kaboul l’a promue chirurgienne générale de l’armée afghane après qu’elle se soit distinguée en sauvant inlassablement la vie de centaines de soldats et de civils blessés. qui a afflué par les portes de l’hôpital Daud Khan de 400 lits. Elle était connue sous le nom de «Général Suhaila».

«Elle était bien meilleure que tous les hommes avec lesquels j’ai travaillé», a déclaré Atiqullah Amarkhel, un général afghan à la retraite, qui avait été promu à son poste quelques mois après le général Siddiq. «Elle ne rentrerait pas chez elle pendant des jours. Le général Siddiq est né à Kaboul, probablement en 1938. Elle a fréquenté le lycée puis l’université de Kaboul alors que son pays changeait tranquillement sous le poids de la guerre froide. Elle a étudié à Moscou pendant plusieurs années grâce à une bourse, puis est revenue en Afghanistan avec son doctorat. Dans les années qui ont précédé l’invasion soviétique en 1979, lorsqu’elle était lieutenant-colonel, elle a travaillé comme chirurgien à l’hôpital Daud Khan.