Le général Siddiq a aidé à maintenir son hôpital en marche dans les années 1980, quand elle et ses collègues ont traité jusqu’à 50 victimes par jour pendant la guerre soviéto-afghane, et ont persisté une décennie plus tard lorsque Kaboul a été secoué par des combats de guérilla et des attaques de missiles pendant une guerre civile. Après une attaque particulièrement meurtrière, elle a opéré pendant 24 heures. Un jour, lorsqu’un patient avait désespérément besoin d’une pinte de sang, elle l’a versé elle-même.

Après l’arrivée au pouvoir des talibans en 1996, ils ont ordonné aux femmes de rentrer chez elles après l’école et le travail, puis ont rappelé le général Siddiq à l’hôpital huit mois plus tard, considérant son expertise chirurgicale irremplaçable. Elle a accepté de ne revenir qu’après que les talibans lui aient permis, ainsi qu’à sa sœur, de marcher dans la rue sans porter de burqa, la couverture traditionnelle des femmes de la tête aux pieds.

«J’ai enduré les difficultés des talibans à servir les femmes afghanes», a-t-elle déclaré à Newsweek en 2001, après avoir été nommée ministre de la Santé sous Hamid Karzai, qui a dirigé un gouvernement intérimaire après que les forces dirigées par les États-Unis l’ont fermé. Le régime taliban avait été renversé.

Le général Siddiq est décédé le 4 décembre à l’hôpital militaire Daoud Khan de Kaboul, où elle avait travaillé comme chirurgien pendant près de quatre décennies. Elle aurait été au début des années 1980 – sa date de naissance exacte est inconnue – et souffrait de la maladie d’Alzheimer, selon la chaîne d’information afghane. ToloNouvelles. Un de ses médecins m’a dit le New York Times elle est décédée des complications du coronavirus.

«Ayant grandi en Afghanistan, je me souviens que lorsque les gens, hommes et femmes, prononçaient le nom de Suhaila Siddiq, ils le faisaient presque avec révérence, comme si elle avait une énorme autorité», a déclaré Roya Rahmani, la première ambassadrice d’Afghanistan en Afghanistan. les États Unis. Dans un courriel, elle a ajouté que le général Siddiq était «une icône d’opportunité pour les femmes et les filles en Afghanistan».

Le président Ashraf Ghani était présent ses funérailleset Karzai l’appelle «L’un des médecins les plus expérimentés et les plus populaires du pays», quelqu’un qui «s’engage pour le pays et le peuple».

Le général Siddiq est né à Kaboul ou à Kandahar – les histoires varient – dans une famille ethnique pachtoune dont la lignée remonte au clan Mohammadzai, qui dirigeait l’Afghanistan pendant des générations avant un coup d’État de 1978. Sa mère a été formée comme enseignante et son père était un gouverneur régional à Kandahar qui a encouragé ses six filles à aller à l’école et à poursuivre une carrière.

Après avoir étudié à Kaboul, le général Siddiq est diplômé de l’école de médecine de Moscou en 1961. Lorsque le pays est entré en conflit avec l’Union soviétique près de deux décennies plus tard, elle a refusé les suggestions de quitter l’Afghanistan, comme l’ont fait quatre de ses sœurs. «C’est une question de fierté pour moi. Je suis restée dans mon pays et j’ai servi mon peuple », a-t-elle déclaré le gardien. « Je n’ai jamais fui à l’étranger. »

Elle est devenue connue sous le nom de «Général Suhaila» après avoir été promue au milieu des années 1980 et était alors connue pour son intrépidité et son tempérament fougueux, ainsi que pour ses compétences en chirurgie abdominale. Des collègues ont déclaré au Guardian qu’elle « avait déjà frappé au visage un guerrier mojahedin portant une kalachnikov pour ce qu’elle considérait comme de l’impudence ».

Le général Siddiq est resté provocant même après que les talibans ont pris le pouvoir, ont institué un régime islamique ultra-conservateur et ont effectivement interdit aux femmes de la vie publique, limitant l’accès aux soins médicaux, à l’éducation et à l’emploi après des années de femmes afghanes de haut niveau. ont été nommés au gouvernement et ont rempli les rangs du personnel hospitalier.

«Quand les policiers religieux sont venus avec leurs cannes et ont levé les bras pour me frapper,« parce que j’ai refusé de porter la burqa, «j’ai levé les miens pour les frapper en arrière. Puis ils ont baissé les bras et m’ont laissé partir». », a déclaré le général Siddiq selon« Le libraire de Kaboul », un livre non-fiction de 2002 par Asne Seierstad.

Le général Siddiq a soutenu que les talibans avaient mal interprété le Coran – « selon l’Islam, les hommes et les femmes sont égaux » – mais sont généralement restés en dehors de la politique. Elle a déclaré à Newsweek qu’elle n’avait appris qu’elle avait été nommée ministre de la Santé qu’après avoir entendu les nouvelles sur une émission de radio et qu’elle était réticente à rejoindre le gouvernement intérimaire de Karzai.

Mais elle a commencé à voir sa nomination comme un message: «Aujourd’hui, avec l’aide de Dieu, nous avons retrouvé nos droits» et que les femmes «pourraient se réinscrire à l’école, poursuivre leurs études et exceller professionnellement».

Avant de se retirer pour opérer à nouveau en 2004, elle a dirigé un programme de vaccination de millions d’enfants contre la polio; recruté des travailleuses de la santé qui ont perdu leur emploi sous les talibans; et promu les programmes de santé génésique et de lutte contre le VIH / sida.