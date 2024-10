Suge Knight révèle la vraie raison pour laquelle Sean « Diddy » Combs était si abusif : « Cela lui a été fait »

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Sean « Diddy » Combs était intouchable. Le magnat du hip-hop avait bâti un empire et tout le monde voulait en faire partie. Il organisait les désormais tristement célèbres « soirées blanches » auxquelles seules les plus grandes célébrités étaient invitées et où tout le monde voulait être associé à lui. Jusqu’à ce que les gens réalisent ce que signifiait réellement être associé à quelqu’un comme Diddy.

Avance rapide jusqu’en 2023, et un procès explosif de la chanteuse Cassie Ventura a révélé des années d’abus physiques et sexuels présumés. À partir de là, tout s’est envenimé dans le monde de Diddy et, en septembre 2024, il a été arrêté pour des accusations telles que racket et trafic sexuel. Maintenant, Suge Knight révèle ce qu’il pense être la véritable raison pour laquelle Diddy a fait tant de choses nuisibles.

Chevalier Suge | Steve Grayson/WireImage Suge Knight affirme que Sean « Diddy » Combs a également été maltraité

Knight, actuellement emprisonné pour une peine de 28 ans pour homicide volontaire,…