Suge Knight prévient Diddy que sa vie est en danger : « Ils vont t’avoir »

L’arrestation de Diddy a captivé le monde du spectacle depuis lundi (16 septembre), lorsque la nouvelle de son arrestation a éclaté. Le magnat de Bad Boy Records a été inculpé de trois chefs d’accusation : complot de racket, trafic sexuel d’enfants par la force, fraude ou coercition et transport à des fins de prostitution.







Bien que son équipe juridique ait proposé au tribunal 50 millions de dollars (entre autres) pour garantir sa mise en liberté sous caution, un juge a convenu avec les procureurs qu’il risquait de s’enfuir. Par conséquent, Diddy restera au Metropolitan Detention Center de Brooklyn dans un avenir proche.

L’ancien PDG de Death Row Records, Suge Knight, actuellement incarcéré, a donné de sages conseils à Diddy le détenu. Dans un récent épisode de Appel à frais virés avec Suge KnightKnight a prévenu Diddy.

« Je vais te dire, Puffy, ta vie est en danger parce que tu connais les secrets de ceux qui sont impliqués dans cette petite pièce secrète à laquelle vous participez », a-t-il déclaré. « Tu sais qu’ils t’auront s’ils le peuvent. C’est un peu fou de voir comment Puffy se fait virer du business de l’alcool et Jimmy Iovine intervient avec André [Dr. Dre] et Snoopy [Snoop Dogg] « Je ne fais pas de publicité pour ça. Ce n’est jamais une bonne image de la culture du hip-hop, de notre communauté et de nos gens. Je me suis rendu. Parfois, il faut faire face à la musique, c’est le cas la plupart du temps. »

Il continua : « Puffy, je vais te donner un vrai conseil. Deux petites choses. Tu dois prendre une décision. Quand tu iras en prison, soit tu seras debout à pisser, soit accroupi, assis à pisser. Je te conseille d’essayer de prendre la première option, parce que si tu es accroupi et que tu pisse, tu sais ce que ça veut dire. Ne purge pas ta peine en t’appelant Brother Love. Brother Love n’est pas un bon nom de code. »

En mars, la Sécurité intérieure a effectué une descente dans les propriétés de Diddy à Miami et à Los Angeles. Elle a fini par saisir plus de 90 appareils électroniques et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiants.

Lors de l’audience de mise en liberté sous caution, les procureurs ont accusé Diddy d’avoir utilisé sa richesse et son influence pour dominer et dégrader les femmes. Il organisait souvent des événements connus sous le nom de « Freak Offs », des fêtes exclusives où se mêlaient drogues, violence et coercition, impliquant des travailleuses du sexe. Des témoins ont suggéré que ces rassemblements faisaient partie d’une approche systématique d’exploitation qui s’étendait sur une décennie.

Les appareils saisis comprennent des comptes de stockage en cloud, des clés USB et un système de surveillance des résidences de Diddy, censés contenir des preuves accablantes.

« Ces actes de force physique – de violence – sont corroborés non seulement par le témoignage des victimes, mais aussi, entre autres, par les communications des victimes avec [Diddy] « Le procureur américain Damian Williams a expliqué que les faits reprochés aux victimes s’étendent sur plusieurs années de la période incriminée, les témoignages de témoins, y compris ceux qui étaient présents pendant et après les Freak Offs, les séquences vidéo, les photographies des blessures des victimes et les dossiers des forces de l’ordre, entre autres ». [Diddy’s] coercition. Les communications entre [Diddy] et de multiples victimes, qui incluent des communications envoyées aussi récemment que cette année, illustrent la résistance des victimes à s’engager dans des Freak Offs, même à la lumière de [Diddy’s] tactiques abusives. [Diddy’s] « L’usage de la force et de la coercition depuis des années témoigne directement de la dangerosité de ces actes. »

Diddy a plaidé non coupable. Aucune date de procès n’a été fixée.