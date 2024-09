Suge Knight nomme les dirigeants de l’industrie musicale qui auraient tenté de « contrôler » Diddy, Usher et Justin Bieber

Suge Knight a affirmé dans une interview à sensation que le magnat en disgrâce Sean « Diddy » Combs et d’autres stars de la musique sont victimes d’abus, citant les noms de puissants dirigeants qui, selon lui, sont à l’origine de ces fautes présumées.

L’ancien PDG de Death Row Records, qui purge une peine de 28 ans de prison pour avoir renversé et tué un homme, a déclaré à News Nation Mardi, ses artistes avaient l’habitude de fumer uniquement de l’herbe mais se seraient tournés vers des drogues plus fortes une fois qu’ils ont signé avec d’autres maisons de disques.

« Ces gars-là… ils ont fait découvrir la cocaïne à mes artistes », a déclaré Knight, 59 ans, lors d’un appel téléphonique depuis la prison, alors qu’il accueillait Chris Cuomo.

« Donc, une fois ils ont pris de la cocaïneune fois qu’ils ont pris de la drogue, une fois qu’ils ont pris de l’alcool, c’est là que des choses étranges se sont produites. Je pense que c’est ce qui a pris Puffy [Combs] dans cette ruelle.

Suge Knight a affirmé que de puissants dirigeants du monde de la musique utilisaient des drogues, de l’alcool et du sexe pour « contrôler » les artistes. Getty Images pour LMVH

Le criminel condamné a déclaré à News Nation depuis sa prison que Clive Davis, Russell Simmons et Andre Harrell auraient abusé de leur pouvoir. Getty Images

Le criminel condamné a ensuite allégué que Clive Davis, Russell Simmons et Andre Harrell avaient consommé « de l’alcool et des drogues » pour « compromettre » la « virilité » de Combs.

«[Combs] « On m’a appris ça. Il a eu Usher quand il était enfant… l’alcool, la drogue, le sexe. Justin Bieber – et ils font ces choses pour prendre le contrôle. … Vous choisissez d’être gay, c’est votre préférence, mais ils font ça aux gens pour le contrôle », a ajouté Knight dans l’interview.

Davis, Simmons et Harrell n’ont jamais été accusés des allégations formulées par Knight. Page Six ne peut pas confirmer de manière indépendante si les allégations de Knight sont vraies.

Un porte-parole de Davis nie catégoriquement les allégations faites à propos du légendaire producteur de musique, 92.

« Il s’agit d’un fil de discussion entièrement fabriqué qui est exploité par un criminel incarcéré », a déclaré le représentant à Page Six en exclusivité mercredi.

« Les affirmations de M. Knight à propos de Clive Davis sont fausses à 100 pour cent, car rien de tel ne s’est jamais produit. »

Le porte-parole ajoute : « Clive est un mentor pour les artistes et, en conséquence, n’a jamais cautionné un tel comportement inapproprié. »

Un porte-parole de Davis nie catégoriquement les allégations de Knight. Dimitrios Kambouris

« Clive est un mentor pour les artistes, sa position anti-drogue est très connue et, conformément à cela, il n’a jamais cautionné un tel comportement inapproprié », a déclaré le représentant de Davis. Getty Images

Davis, qui était le président de Columbia Records et a mené la carrière de stars comme Whitney Houston, Barry Manilow et Aerosmith, n’a jamais été accusé ni condamné pour aucun crime sexuel.

Il a pourtant prouvé sa loyauté envers Diddy. En janvier, après que Combs a été poursuivi en justice par son ex-mari Cassie Ventura pour viol, Davis a soutenu le rappeur « Bad Boy for Life » et ne l’a pas désinvité de sa soirée annuelle pré-Grammys.

« Puffy est invité en permanence à la fête. Il est toujours sur la liste », avait déclaré une source à Page Six à l’époque.

Knight a affirmé que Combs, vu ici avec Justin Bieber, serait tombé dans la toxicomanie. FilmMagic

«[Combs] « On m’a appris ça. Il a eu Usher quand il était enfant… de l’alcool, de la drogue, du sexe », a déclaré Knight à News Nation. Image de fil

Page Six a également contacté un représentant de Simmons, car Knight l’a également nommé, mais n’a pas eu de réponse.

Le cofondateur de Def Jam Recordings, 66 ans, n’a pas réagi aux allégations portées contre Combs.

Il a lui-même fait face à des controverses dans le passé, car plusieurs femmes l’ont accusé de viol, ce qui a conduit le directeur de maison de disques à s’éloigner de ses entreprises et à se retirer dans une vie plus privée à Bali.

Simmons a nié avoir jamais imposé sa violence à qui que ce soit, déclarant en 2020 : « Je ne pourrais jamais dire que quelqu’un ne se sent pas victime, ces histoires datent de 25 à 40 ans.

« Je ne peux pas dire que quelqu’un ne se sent pas victimisé, je peux vous dire que je n’ai pas l’impression de l’avoir victimisé. »

Harrell, qui a été le mentor de Combs, n’a jamais été accusé de crimes sexuels. décédé d’une insuffisance cardiaque en 2020 à l’âge de 59 ans. Sa succession n’a pas pu être contactée immédiatement.

Les représentants de Simmons n’ont pas répondu aux allégations de Knight. FilmMagic

Andre Harrell, vu en train de rire au milieu avec Usher et Combs, a également été accusé de mauvaise conduite par Knight. Il est décédé en 2020. Image de fil

Page Six a également contacté les représentants de Combs, Bieber et Usher pour savoir si les allégations de Knight étaient valables, mais nos demandes n’ont pas reçu de réponse immédiate.

Ce n’est cependant pas la première fois que ces deux dernières superstars sont entraînées dans le scandale du rappeur « Last Night ».

Plus tôt cette année, une vidéo a fait surface dans laquelle Combs s’en prend à un adolescent de 30 ans, Bieber, qui ne « traînait » pas avec lui comme ils « avaient l’habitude de le faire », ce qui a semblé mettre le chanteur de « Sorry » mal à l’aise.

Cependant, une source proche du chanteur a récemment déclaré à People que même si Bieber est « au courant de l’arrestation de Diddy et de toutes les allégations », le chanteur de « Baby » est « dans une bulle de bonheur » depuis que son fils, Jack, est né le mois dernier.

Usher a été le mentor de Bieber depuis qu’il était enfant. Image de fil

Aucun des deux artistes n’a publiquement accusé les dirigeants de maisons de disques d’abus. CBS/Landov

Des interviews passées données par Usher, 45 ans, ont également fait surface, notamment une dans laquelle il détaille sa vie avec Combs au début de son adolescence et son exposition à un style de vie « assez sauvage » et « fou » à un jeune âge.

« J’y suis allé pour voir le style de vie, et je l’ai vu », a déclaré l’interprète de « Yeah ! » dans « The Howard Stern Show » en 2016. « Mais je ne sais pas si je pourrais me permettre de le faire et même comprendre ce que je voyais. »

Depuis l’arrestation de Combs, Usher a semé davantage la confusion en affirmant que son compte X avait été piraté alors que tous ses tweets passés avaient mystérieusement disparu.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Usher avait auparavant déclaré qu’il avait été exposé à un style de vie « étrange » lorsqu’il vivait avec Combs lorsqu’il était adolescent. Image de fil

Combs, vu ici avec Bieber, a récemment été accusé de trafic sexuel, de complot et de transport d’une prostituée. FilmMagic

Ni Combs, ni Usher, ni Bieber n’ont jamais accusé publiquement les dirigeants nommés par Knight d’inconduite sexuelle ou de comportement inapproprié.

À la suite d’une longue enquête fédérale qui a inclus des raids aux domiciles de Diddy à Miami et à Los Angeles, le rappeur de « Coming Home » a été accusé ce mois-ci de complot de racket, de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Il a plaidé non coupable et est détenu sans caution en attendant son procès.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la ligne d’assistance téléphonique pour les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.