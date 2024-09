Suge Knight dénonce Jay-Z, Snoop Dogg et bien d’autres pour ne pas avoir « intensifié » après l’arrestation de Diddy

Suge Knight a critiqué Jay-Z, Snoop Dogg et bien d’autres pour être restés silencieux et ne pas avoir « intensifié leurs efforts » après la récente arrestation de Diddy.

Plus tôt ce mois-ci, Diddy – de son vrai nom Sean Combs – a été arrêté et accusé de complot de racket, de trafic sexuel par la force, de fraude ou de coercition et de transport en vue de se livrer à la prostitution. Il est depuis détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn,

Cette semaine (25 septembre), Knight a parlé à Chris Cuomo sur ActualitésNation de prison – où il purge une peine de 28 ans pour un délit de fuite mortel survenu en 2015 – et a dénoncé certains des plus grands rappeurs pour ne pas avoir dénoncé le comportement de Combs.

«Je vois les choses très clairement et simplement : [I] je ne suis pas un lanceur d’alerte », a-t-il déclaré au téléphone. « Les faits [are] là mais, pour le moment, je m’en fiche si c’est TI, je m’en fiche si c’est Rick Ross, je m’en fiche si c’est Jay[-Z]je m’en fiche si c’est Snoop [Dogg]je m’en fiche si c’est [The] Jeu, je m’en fiche si c’est Drake, personne n’intervient.

Certains rappeurs ont commenté les récentes arrestations de Diddy. 50 Cent s’est toujours prononcé contre le magnat du rap et réalise même un documentaire sur Combs et ses crimes.

On a demandé à LL Cool J son avis sur l’arrestation de Diddy alors qu’il se trouvait sur le tapis rouge du gala de la Black Music Action Coalition, auquel il a répondu qu’il n’en avait pas mais qu’il « ressentait pour ses enfants ». Lors du même événement, Flavour Flav a déclaré Nouvelles du ciel: « Tu sais quoi, je vais te le dire, quand quelqu’un me demande mon avis sur Diddy, tu sais quelle est mon opinion ? Je n’en ai pas. Je n’ai pas de réponse à une question de Diddy. Aucun. »

L’ancien signataire de Bad Boy, Shyne, a déclaré que Diddy avait « détruit » sa vie après que ce dernier ait refusé d’assumer toute responsabilité dans une fusillade dans une discothèque en décembre 1999 qui a blessé trois personnes. Au cours du procès, Shyne a été condamné à la prison, tandis que Combs a été acquitté de toutes les accusations – une décision que l’actuel politicien bélizien a critiqué.

Knight a également partagé ses réflexions sur le comportement criminel de Diddy dans son ActualitésNation interview, affirmant que la star de « Bad Boy For Life » « avait répété ce qui lui avait été fait » et que de nombreux acteurs de l’industrie musicale « savaient ce qui se passait ».

L’homme d’affaires de Los Angeles a également émis l’hypothèse que Combs n’aurait pas de dossier ouvert et fermé en raison de ses puissantes relations.

« Ce n’est pas un mannequin, donc il est assez intelligent pour exercer sa magie », a expliqué Knight. « En plus de cela, il a été impliqué dans le FBI pendant la majeure partie de sa carrière. Il a des gens puissants. L’un de ses partenaires qui a lancé son entreprise grâce à l’argent de la drogue, le président Obama l’a fait sortir de prison !

L’homme de 59 ans a ajouté : « Ce n’est donc pas comme s’il n’avait aucun mouvement. Je ne pense pas que personne ne devrait l’exclure. Je ne pense pas qu’il va s’allonger, se recroqueviller dans un coin et mourir.

Le co-fondateur de Death Row a également commenté la nouvelle selon laquelle Diddy est sous surveillance anti-suicide et est « paranoïaque » à l’idée d’être empoisonné.

« Je ne veux pas dire qu’il est en danger et il ne devrait pas non plus dire ça », a-t-il déclaré. « Parce qu’une fois qu’il arrive au point où ils sentent qu’il va être suicidaire, vous n’avez droit à rien : pas de chaussettes, pas de tiroirs, pas de T-shirt, pas de couverture, pas de draps. Tu es nu dans une cellule comme un fou, donc il ne veut absolument pas faire ça.

En novembre dernier, l’ancienne petite amie de Diddy et signataire du label, Cassie Ventura, a déposé la première d’une série de poursuites pour abus sexuels contre lui. Le duo a réglé l’affaire un jour après son dépôt.

Rodney ‘Lil Rod’ Jones – producteur et contributeur du dernier album de Combs, « The Love Album: Off The Grid » – a déposé sa propre plainte contre Diddy, affirmant qu’il l’avait drogué, le forçant à avoir des relations sexuelles avec des prostituées, et détenu des fêtes où étaient présentes des filles mineures et des travailleuses du sexe. Le procès est toujours en cours et Diddy a nié cette allégation.

Ce mois-ci, deux autres femmes ont porté plainte contre Diddy. Le 12 septembre, Danity Kane et Diddy Dirty Money, membres Dawn Richards a déclaré que son ancien patron l’avait agressée sexuellement, l’avait privée de nourriture et de sommeil et avait refusé de la payer adéquatement.. Elle a également déclaré qu’elle avait vu Combs abuser de Ventura. Des peignes aussi retient son innocence et nie les affirmations de Richards.

Deux semaines plus tard, une femme s’est manifestée et a déclaré que Diddy et son garde du corps l’avaient droguée, violée et filmé l’incident de 2001. La victime présumée, Thalia Graves, a affirmé qu’elle souffrait de dépression, d’anxiété et de crises de panique depuis l’incident. Diddy continue de nier sa réclamation et tout acte répréhensible.