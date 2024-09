Suge Knight critique Jay-Z, Dr. Dre et d’autres pour ne pas avoir défendu Diddy

Suge Knight s’est lancé dans une tirade contre l’industrie de la musique tout en discutant de l’affaire criminelle de Diddy avec NewsNation’s Chris Cuomo. Knight a suggéré que JAY-Z, Dr. Dre, Snoop Dogg et d’autres rappeurs de renom ne défendaient pas Diddy parce qu’ils savaient que le magnat en disgrâce était coupable.







« Il n’y a pas de lanceur d’alerte », a déclaré Knight à Cuomo. « Les faits sont là. Là où nous en sommes maintenant, je m’en fiche si c’est TI, je m’en fiche si c’est Rick Ross, je m’en fiche si c’est Jay. Je m’en fiche si c’est Snoop, je m’en fiche si c’est Game, je m’en fiche si c’est Dre. Personne ne se prononce sur le fait que vous savez ce qui se passe. »

Knight, qui purge une peine de 28 ans de prison pour homicide volontaire, a affirmé que Diddy n’était qu’un des nombreux dirigeants de l’industrie musicale impliqués dans des activités criminelles. L’ancien patron de Death Row Records a déclaré que tout avait commencé au sommet. Il a cité plusieurs personnalités influentes, dont Clive Davis, Jimmy Iovine et Russell Simmons.

Diddy a été arrêté pour trafic sexuel, complot de racket et transport en vue de se prostituer le 16 septembre. Knight avait déjà parlé des problèmes juridiques de son ancien rival sur son podcast Collect Call.

« Je vais te dire Puffy, ta vie est en danger parce que tu connais les secrets de ceux qui sont impliqués dans cette petite pièce secrète à laquelle vous participez », a déclaré Knight. « Tu sais qu’ils t’auront s’ils le peuvent. C’est un peu fou de voir comment Puffy se fait virer du commerce de l’alcool et Jimmy Iovine intervient avec [Dr. Dre] et [Snoop Dogg is] « Je ne fais pas de publicité pour ça. Ce n’est jamais une bonne image de la culture du hip-hop, de notre communauté et de nos gens. Je me suis rendu. Parfois, il faut faire face à la musique. C’est le cas la plupart du temps. »

Diddy a plaidé non coupable des accusations fédérales qui pesaient contre lui le 17 septembre. Deux juges ont refusé sa libération sous caution. Il est toujours en détention au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.