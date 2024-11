Suge Knight affirme que les abus présumés de Sean « Diddy » Combs « ont été enseignés par des personnes avant lui »

Le magnat du hip-hop Sean « Diddy » Combs était autrefois au sommet du monde. Il était riche, célèbre et tout le monde voulait sortir avec lui. Mais ces jours-ci, la valeur nette de Diddy a chuté, il est célèbre de la pire des manières et personne ne veut être vu avec lui. Mais il est en prison, donc les gens ne peuvent pas sortir avec lui de toute façon.

Diddy a été arrêté en septembre 2024 pour des accusations de trafic sexuel et de racket, et depuis, de plus en plus de personnes se sont manifestées pour raconter des histoires d’abus. L’un des rivaux de Diddy, Suge Knight, ne cautionne pas les actions de Diddy mais dit que Diddy n’a pas appris ces comportements par lui-même.

Chevalier Suge | Alberto E. Rodriguez/Getty Images pour Lmvh Suge Knight dit que les abus de Diddy ont été « enseignés »

Diddy n’était qu’un jeune homme lorsqu’il était prometteur dans les industries du hip-hop et du R&b tout au long des années 1990.