SugarHill Steward parle de Tyson Fury contre Francis Ngannou lors du combat Errol Spence contre Terence Crawford

SugarHill Steward a confirmé qu’il entraînera Tyson Fury pour son prochain affrontement avec Francis Ngannou.

Le champion poids lourd WBC Fury et l’ancien champion poids lourd UFC Ngannou devraient s’affronter le 28 octobre selon les règles de la boxe.

1 Le combat de Fury avec Ngannou aura lieu à Riyad, en Arabie Saoudite

Steward, qui a déjà guidé Fury vers la victoire à deux reprises contre Deontay Wilder ainsi que contre Dillian Whyte et dans un combat de trilogie avec Derek Chisora, a été interrogé alors qu’il assistait au combat Terence Crawford contre Errol Spence Jr sur ce qu’il ressentait. King’ affronte Ngannou plutôt que ses autres rivaux poids lourds.

Et il a dit TNT Sports: « Pour moi, je suis juste content que Tyson se batte, tu sais dans la boxe les choses ne se passent pas comme on veut qu’elles se passent…

« Tout le monde dans la division des poids lourds se bat, donc si Tyson se bat contre qui il se bat, j’en suis heureux.

« Mais c’est bien plus qu’un simple combattant qui dit qu’il veut se battre. Les deux parties ont des équipes et elles doivent s’entendre, négocier et faire bouger les choses pour que cela soit possible. »

Interrogé pour savoir s’il entraînera Fury pour le combat, Steward a déclaré: « Chaque fois qu’il m’appelle et qu’ils ont une conférence de presse officielle, nous sommes tous enfermés et prêts. »

Mais tout le monde n’est pas aussi satisfait de Fury que de Steward.

Zhilei Zhang, l’homme qui a récemment battu Joe Joyce et espérait mettre en place un tir avec le champion du monde WBC, a qualifié « The Gypsy King » de « honte » pour avoir décidé de combattre Ngannou.

Il a dit Sport standardvia Paris gratuits: « ‘Quand vous regardez Tyson Fury – il a évité Joshua, il a évité Usyk. Il a choisi de combattre quelqu’un qui n’a jamais été sur le ring auparavant.

« [Ngannou] est novice, il vient de passer pro. Oui, c’est un champion de l’UFC et j’ai du respect pour lui, mais quand il s’agit du ring, c’est une autre histoire.

« Alors Tyson Fury, je pense que c’est une honte pour le sport de la boxe. Honte à lui. »